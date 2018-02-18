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Başbakan Yıldırım, İbadi ile terörle mücadeleyi görüştü

Başbakan Yıldırım'ın Iraklı mevkidaşı ile görüşmesinde PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yakın iş birliğinin önemi vurgulandı.

  • AA
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Başbakan Binali Yıldırım ile Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin görüşmesinde, Irak ile özellikle PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yakın iş birliğine verilen önem vurgulandı.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım'ın, 54'üncü Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Iraklı mevkidaşı İbadi ile görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Irak ile özellikle PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yakın iş birliğine verilen önemin vurgulandığı görüşmede, üst düzeyli temasların gelecek dönemde de sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

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