Başbakan Yıldırım: İdlib’de terörün önünü keseceğiz

Başbakan Binali Yıldırım, Afyonkarahisar’da düzenlenen AK Parti’nin 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın ikinci gününde milletvekillerine yaptığı konuşmada İdlib operasyonunu değerlendirdi. Yıldırım, “Bölgede güvenliği sağlayacağız. Bu noktada Rusya ile birlikte çalışıyoruz. İdlib harekatıyla terör örgütlerinin önü kesilerek yeni bölünmelerin önünü açabilecek önemli bir stratejik sorun ortadan kaldırılmaktadır” dedi.

YENİ BİR ADIM ATILIYOR

Başbakan Yıldırım, Türkiye-İran-Rusya arasındaki Astana sürecinin önemli bir adımının İdlib’te görüldüğünü belirterek, “El Bab’ın terörden arındırılmasıyla sınır ötesi terörle mücadelede başarısını ispatlayan Türkiye, İdlib’de yeni bir adım atıyor. El Bab bölgenin kapısıydı, Hatay, Halep, Lazkiye ve Hama arasındaki stratejik konumuyla dikkat çeken İdlib ise bölgenin kilidi. İdlib’in güvenliğinin sağlanması 2011’den beri süren Suriye krizinde nihai çözümün önünü açabilecek yeni bir aşamayı ifade ediyor” diye konuştu.

RUSYA’YLA BİRLİKTE

Bölgenin, böl parçala taktiğiyle “sykes-picot”tan sonra ikinci bir parçalanmaya tabi tutulmak istendiğini kaydeden Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: “Bölgede güvenliği sağlayacağız. Bu noktada Rusya ile birlikte çalışıyoruz. İdlib harekatıyla terör örgütlerinin önü kesilerek yeni bölünmelerin önünü açabilecek önemli bir stratejik sorun ortadan kaldırılmaktadır. Fırat Kalkanı’ndan sonra İdlib, Türkiye’nin Suriye masasında vazgeçilmez yerini ve bölgesel güç olarak etkinliğini bir kez daha ortaya çıkardı. Türkiye bölgedeki etkili pozisyonunu Suriye’de kabul edilebilir ve kalıcı bir siyasi çözümün sağlanması doğrultusunda kullanmaktadır.”