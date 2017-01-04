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Başbakan Yıldırım İngiliz Bakan Duncan'ı kabul etti

Başbakan Yıldırım, İngiliz Bakan Duncan'ı kabulünde, dost ve müttefik Birleşik Krallık ile mevcut üst düzey siyasi diyalog ve ilişkilerden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

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Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan'ı kabulünde, dost ve müttefik Birleşik Krallık ile mevcut üst düzey siyasi diyalog ve ilişkilerden memnuniyet duyduğunu, bu münasebetleri daha da ileri bir aşamaya taşıma konusunda siyasi iradenin tam olduğunu belirtti.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, kabulde, Türkiye ve İngiltere arasında geniş bir alana yayılan ortak işbirliği konuları ele alındı.

Başbakan Yıldırım, dost ve müttefik İngiltere ile mevcut üst düzey siyasi diyalog ve ilişkilerden memnuniyet duyduğunu, bu münasebetleri daha da ileri bir aşamaya taşıma konusunda siyasi iradenin tam olduğunu ifade etti.

Devlet Bakanı Alan Duncan ise kabulü için Başbakan Yıldırım'a teşekkür etti ve ikili işbirliğini daha da ilerletme konusundaki siyasi iradenin İngiltere tarafından da paylaşıldığını dile getirdi.

Kabulde, Türkiye'nin AB üyelik süreci, Kıbrıs'taki müzakerelerde gelinen aşama, göç konusunda işbirliği, savunma sanayi alanında temaslar ve terörle mücadele konularında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Bu bağlamda, Devlet Bakanı Duncan, 1 Ocak'ta İstanbul'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle taziyelerini sundu, İngiltere'nin terörle mücadelede Türkiye ile güçlü dayanışmasının ve işbirliğinin artarak devam edeceğini vurguladı.

Görüşmede, Türkiye ve İngiltere arasındaki üst düzey siyasi temasların artarak sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

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