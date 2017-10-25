Çankaya Köşkü'nde kapalı alandaki askeri tören ilk kez İbadi için yapıldı

Referandum krizi sonrası ilk kez Ankara'ya gelen Irak Başbakanı Haydar El-İbadi önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. daha sonra ise Çankaya Köşkü'ne geçti ve Başbakan Binali Yıldırım ile görüşüyor. Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar El-İbadi'yi Çankaya Köşkünde düzenlenen resmi törenle karşıladı.

BİR İLKE SAHNE OLDU

İbadi için düzenlenen karşılama töreninde bir ilk gerçekleşti.Karşılama töreni Çankaya Köşkü'ndeki 1 No'lu salonda yapıldı. Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı için kullanıldığı dönemde de Başbakanlığa devredildikten sonra da kapalı alanda karşılama töreni yapılmamıştı.Tören kıtasının düzenlediği kapalı alandaki karşılama ilk kez İbadi için uygulandı.İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından İbadi, tören kıtasını 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Basın mensuplarına poz verilmesinin ardından iki isim, baş başa görüşmeye geçti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da törende hazır bulundu.