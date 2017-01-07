Son Dakika Haberleri E-gazete 7Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Başbakan Yıldırım: Irak ziyaretinin olumlu etkileri olacak

Başbakan Binali Yıldırım'ın beraberindeki üst düzey heyetle Irak'a gerçekleştirdiği ziyaretin 'iki ülke arasında iş birliği ve koordinasyon alanında olumlu etkileri olacağı' belirtiliyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Irak'taki farklı gruplara mensup milletvekilleri, Başbakanın ziyaretini AA muhabirine değerlendirdi.

Irak Güçler Birliği Bloku üyesi Sacide Muhammed, "Yıldırım'ın ziyaretinin siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında olumlu yansımaları olacağı gibi, ziyaret iki ülke arasında özellikle terörle mücadelede iş birliğine vesile olacak." dedi.

Muhammed, Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'ın iki ülke için de ortak tehlike olduğunu bildiği ve bu ilkeden hareketle Irak'la koordinasyonu artıracağı değerlendirmesinde bulundu.

Şii Ulusal Koalisyonu Bloku üyesi Habib et-Tarfi ise terörün hem Irak'ı hem de Türkiye'yi vurduğuna işaret ederek, iki ülke arasındaki koordinasyonun mevcut aşamada çok önemli olduğunu vurguladı.

"Irak, bölgedeki komşu ülkelerle ikili ilişkilerini en iyi düzeye getirmek istiyor." diyen Tarfi şunları söyledi:

Türkiye-Irak ilişkileri yakın zamana kadar çok iyiydi ve taraflar anlaşmazlıklarını sonlandırma konusunda uzlaştıkları takdirde ilişkiler yine eskisi gibi olacak. Irak'ın Türkiye ile önemli ticari ve ekonomik ilişkileri var. DEAŞ'la mücadele edilen bir dönemde gerçekleşen ziyaret büyük önem taşıyor."

Kürdistan İttifakı Bloku üyesi Abdulbari Zibari de ülkesinin terörle mücadelede uluslararası iş birliğine ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, komşu ülkelerle yapılacak koordinasyonun herkesin yararına olacağını vurguladı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Terör saldırısı öncesi bomba yüklü araç böyle görüntülendi

Terör saldırısı öncesi bomba yüklü araç böyle görüntülendi

İşgalci İsrail askerlerine sapanlarla direndiler

İşgalci İsrail askerlerine sapanlarla direndiler

Kayseri'de lodos heykeli devirdi

Kayseri'de lodos heykeli devirdi

Silopi'de PKK'ya büyük darbe

Silopi'de PKK'ya büyük darbe

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA