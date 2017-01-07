Başbakan Yıldırım: Irak ziyaretinin olumlu etkileri olacak

Irak'taki farklı gruplara mensup milletvekilleri, Başbakanın ziyaretini AA muhabirine değerlendirdi.

Irak Güçler Birliği Bloku üyesi Sacide Muhammed, "Yıldırım'ın ziyaretinin siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında olumlu yansımaları olacağı gibi, ziyaret iki ülke arasında özellikle terörle mücadelede iş birliğine vesile olacak." dedi.

Muhammed, Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'ın iki ülke için de ortak tehlike olduğunu bildiği ve bu ilkeden hareketle Irak'la koordinasyonu artıracağı değerlendirmesinde bulundu.

Şii Ulusal Koalisyonu Bloku üyesi Habib et-Tarfi ise terörün hem Irak'ı hem de Türkiye'yi vurduğuna işaret ederek, iki ülke arasındaki koordinasyonun mevcut aşamada çok önemli olduğunu vurguladı.

"Irak, bölgedeki komşu ülkelerle ikili ilişkilerini en iyi düzeye getirmek istiyor." diyen Tarfi şunları söyledi:

Türkiye-Irak ilişkileri yakın zamana kadar çok iyiydi ve taraflar anlaşmazlıklarını sonlandırma konusunda uzlaştıkları takdirde ilişkiler yine eskisi gibi olacak. Irak'ın Türkiye ile önemli ticari ve ekonomik ilişkileri var. DEAŞ'la mücadele edilen bir dönemde gerçekleşen ziyaret büyük önem taşıyor."

Kürdistan İttifakı Bloku üyesi Abdulbari Zibari de ülkesinin terörle mücadelede uluslararası iş birliğine ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, komşu ülkelerle yapılacak koordinasyonun herkesin yararına olacağını vurguladı.