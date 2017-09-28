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Başbakan Yıldırım, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri ile görüştü

Başbakan Yıldırım, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri ile telefonda görüştü.

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Başbakan Binali Yıldırım, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ile telefonda görüştü.     
 
Başbakan Binali Yıldırım, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ile telefonda görüştü. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmede Türkiye-İran arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel konular gündeme gelirken, IKBY’de gerçekleştirilen sözde referandum bağlamındaki gelişmeler ele alındı. 
 

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