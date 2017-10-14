Başbakan Yıldırım İstanbul'a feribotla döndü
Başbakan Binali Yıldırım, Yalova programı sonrası İstanbul'a Kanuni Sultan Süleyman feribotu ile döndü.
- DHA
Yalova-Yenikapı arası saat 15.45 seferini yapan Kanuni Sultan Süleyman feribotuna binen Başbakan Yıldırım, yolculuk boyunca vatandaşlarla sohbet etti. Başbakan Yıldırım ardından kaptan köşküne geçerek, seyir hakkında kaptandan bilgi aldı. Yıldırım ayrıca telsiz ile Yavuz Sultan Selim feribotuyla irtibat kurdu.
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