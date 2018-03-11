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Başbakan Yıldırım: İstiklal Marşı, milli birliği muhafaza azmi kazandırdı

Başbakan Yıldırım, 'Milli Mücadele ruhunun hayat bulması için ömrünü fedakarca vakfeden merhum Akif, ebedileşen eserleri, derin ilmi ve örnek ahlakı ile gönülleri fethetmeyi, fikir dünyamıza rehberlik etmeyi bugün de sürdürmektedir.' dedi.

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Başbakan Binali Yıldırım, Milli Mücadele ruhunun hayat bulması için ömrünü fedakarca vakfeden merhum Akif'in, ebedileşen eserleri, mücadeleci kişiliği, derin ilmi ve örnek ahlakı ile gönülleri fethetmeyi, edebiyat, sanat ve fikir dünyasına rehberlik etmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Yıldırım, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

"Mehmet Akif Ersoy'un büyük bir aşk ve vecd içerisinde kaleme aldığı ve kahraman ordumuza ithaf ettiği İstiklal Marşı'mız, Milli Mücadele ruhunu ebediyen korumamızı sağlayacak eşsiz bir teminattır." ifadelerini kullanan Yıldırım, İstiklal Marşı'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından "milli marş" olarak ilan edilirken milletin büyük bir coşkuyla kenetlenmesine vesile olduğunu vurguladı.

"Mehmet Akif, milli şahlanışın ön safında yer aldı"

Yıldırım, İstiklal Marşı'nın bugün de istiklali, demokrasiyi ve milli birliği muhafaza azmi kazandırdığını kaydetti.

Merhum Mehmet Akif'in milletçe zor zamanların yaşandığı bir devirde milli şahlanışın ön safında yer aldığını, kalemi ve kelamıyla milleti yüreklendirdiğini ifade eden Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele ruhunun hayat bulması için ömrünü fedakarca vakfeden Merhum Akif, ebedileşen eserleri, mücadeleci kişiliği, derin ilmi ve örnek ahlakı ile gönülleri fethetmeyi, edebiyat, sanat ve fikir dünyamıza rehberlik etmeyi bugün de sürdürmektedir. İstiklal Marşı'mızın kabulünün 97. yıl dönümü vesilesiyle milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını şükranla, rahmetle anıyor, bütün vatandaşlarımı muhabbetle selamlıyorum."

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