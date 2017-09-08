Başbakan Yıldırım: İstanbul'un Marmaray'ı olur da İzmir'in olmaz mı?

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de toplu açılış ve temel atma töreninde halka hitap etti. Yıldırım İzmirlilere büyük müjde vererek "Şimdi inşallah İzmir'e İstanbul'un Marmaray'ı olur da İzmir'in olmaz mı? Şimdi İzmir'in körfez geçişini yapacağız. İzmir isteyecek biz de baş üstüne deyip yapacağız. Orada hem köprü yapacağız hem tüp tünel yapacağız ve birbiri ile birleştirip körfezi böyle 6 dakikada geçeceğiz. Bizim hizmetlerimize onların hayalleri bile ulaşamaz." dedi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

Ülkemizin toprakları cennetten bir parçayı andıran güzellikleri bereketli kaynakları her zaman bazılarının dikkatini çekmiştir. Öyle ki bu dikkat en yakın tarihte birinci dünya savaşında bir çok emperyalist gücün iştahını kabartmıştır. O gün hasta adam diye nitelendirdikleri Osmanlı'yı yıkmak milleti yenmek için dünyanın en büyük ordularını kurdular. O günlerde dünyanın en büyük ordularına karşı dünyanın en imanlı ordusu vardı.

Vatan savunması bir imkan işi değil bir iman işidir. Milletimiz egemenliği bağımsızlığı için tarihe altın harflerle yazılacak bağımsızlık mücadelesine girdi. Bu mücadele Anadolu'nun dört bir yanına yayıldı.

8 Eylül 1922, düşman Selçuk'ta bir grup vatansever asker ve kahraman milletin gösterdiği fedakarlıkla mağlup edildi. Kadınlarımız sizin nineleri büyükanneleri büyükbabaları sipere cephane götürdüler aş götürdüler yiyecek götürdüler. Yaralı Mehmetçiklerimiz için seferber oldular. Çocuk yaşta sırtına üniforma giyip silah kuşanan adeta bir Ulubatlı Hasan oldu ve zaferin müjdecisi oldular. Allah onlardan razı olsun Allah mekanlarını cennet eylesin.Başbakan Yıldırım İzmir'de toplu açılış töreninde konuşuyor.

KİM YAPTI KİM YAPMADI DERKEN AÇTIK HAYIRLI OLSUN

Bugün boş gelmedik müjde ile geldik. Selçuk, Torbalı İZBAN hattını açıyoruz hayırlı uğurlu olsun. Kim yaptı yapmadı derken yaptık açtık hayırlı olsun. İzmir'in trafik sorununu çözmek için demiryolları belediye ile beraber işbirliği yaparak bu projeyi tamamladı. Burada amacımız metro standardında bir hizmet vermek.

HATTIN UZUNLUĞU 110 KM'YE ULAŞTI

Şimdi az sonra buradan bineceğiz 22 dakika sonra Torbalı'dayız. Orada da bölgenin en güzel en büyük hastanesini açacağız. 250 yataklı Torbalı hastanesini açacağız. Şu anda hattın uzunluğu 110 km'ye istasyon sayısı 38'e ulaştı.

17 YILDA YAPILAMAYAN TÜNELİ 2 YILDA YAPTIK

İzmir her zaman hizmetlerin en iyisine layıktır. İzmir'e yaptığımız bu eserleri de kapsayan büyük ulaşım yatırımları ile Türkiye'nin ve vatandaşlarımızın hemşerilerimizin yüzünü güldürdük. Lafla peynir gemisi yürümüyor. 2003'te 300 km köprü viyadük yapılmış ne kadar sürede 80 yılda, 15 yılda biz ne kadar yaptık 525 km yapmışız. İşte hizmet budur. 50 km tünel yapılmış Türkiye'de Bolu Tüneli 17 yıl sürdü, 12 hükümet değişti 21 bakan değişti projede değişen hiçbir şey olmadı. AK Parti geldi yaparsa AK Parti yapar dedi millet, 2 senede yaptık bitirdik.

DÜNYAYA İLHAM VEREN PROJELERE İMZA ATTIK

Dünyaya ilham veren ve Türkiye'nin en büyük projelerini yapan kim? Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Ankara İzmir YHT, Konak Tüneli, Torbalı Kemalpaşa bölünmüş yolu daha nice nice. Saysak akşam olur vakit yetmez.

BAŞBAKAN'DAN İZMİRE BÜYÜK MÜJDE

Şimdi inşallah İzmir'e İstanbul'un Marmaray'ı olur da İzmir'in olmaz mı? Şimdi İzmir'in körfez geçişini yapacağız. İzmir isteyecek biz de baş üstüne deyip yapacağız. Orada hem köprü yapacağız hem tüp tünel yapacağız ve birbiri ile birleştirip körfezi böyle 6 dakikada geçeceğiz. Bizim hizmetlerimize onların hayalleri bile ulaşamaz.

Çanakkale Köprüsü, dünyanın en uzun köprüsü 2023'te açacağız. Türkiye'de pek çok hayali gerçeğe döndürdük ülkemizi hızlı trenle tanıştırdık, hava yolunu halkın yolu haline getirdik. Yolları böldük hayatları birleştirdik. Yolları böldük gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz. Ay yıldızlı bayrağımızı indirtmeyiz.

BİZDE SÖZ SUYA YAZILMAZ

Bugün İZBAN'ın yanı sıra başka tesisler de açacağız. Fethi Sekin Parkımızın da açılışını yapacağız bugün burada. Bütün bu eserler Selçuk'a İzmir'e siz güzel hemşerilerime hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca Bizans Sur Kemerleri restorasyon projemize başlıyoruz. Selçuk'un bir kaç problemi var. Çözüm beklediğiniz bir kaç tane önemli işi var bunlarla ilgili de size kısa bilgi vermek istiyorum. Selçuk'a biz doğalgaz getireceğiz dedik, bizde söz suya yazılmaz hafızaya kazınır. Kasım'dan itibaren doğalgazınız geliyor hayırlı olsun. Şimdiye kadar hastane çoktan bitmişti ama İzmir'de istemezükçüler varya hastane arazisini mahkemeye taşıdılar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar onlar ne kadar engellerse engellesin yeni yer bulduk oraya yapacağız hastaneyi hayırlı uğurlu olsun.

15 TEMMUZ'DA DESTAN YAZDINIZ

Selçuk'a TOKİ için arsa tahsisini de dün imzaladım hayırlı uğurlu olsun. Selçuk Antik Limanı sözümüz vardı. Burası tarihi bir şehir. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın annesinin şehri. Dolayısıyla buraya o günkü tarihi misyonuna görevine yakışır bir antik kent yapma sözü verdik. Onun da kararını aldık Ekim ayında ihalesi yapılıyor hayırlı uğurlu olsun. Bugün Selçuk tarihi bir gün yaşıyor. Bağımsızlık ruhu ile güçlenen bu güzel ilçe bağımsızlığını kazandığı özel günü yaşıyor. Selçuk'un düşman işgalinden kurtuluşunu canı gönülden bir kez daha tebrik ediyorum. Bütün şehitlerimize 15 Temmuz'da dik duran bayrağa sahip çıkan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz'da destan yazdınız, alçak Fetoculara gününü gösterdiniz.