Başbakan Yıldırım: Kadına şiddetin ortadan kaldırılması için var gücümüzle çalışıyoruz

Başbakan Binali Yıldırım, "Kadına yönelik ayrımcılığın ve şiddetin tamamen ortadan kaldırılması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu konularda farkındalığı artıracak her türlü çabayı takdirle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Yıldırım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, sevginin, fedakarlığın, mücadelenin ve umudun timsali bütün kadınların gününü kutladı.

Kadınların toplumda hak ettiği değeri görebilmesinin medeni bir toplumun temel görevlerinden olduğuna dikkati çeken Yıldırım, kadınların fırsat eşitliği temelinde hak ve özgürlüklerine kavuşmasının bütün dünyanın ortak sorunu olduğunu belirtti.

"Kadınlarımızı dezavantajlı kılan birçok uygulamayı yürürlükten kaldırdık"

Yıldırım, kadın-erkek bütün vatandaşların evrensel değerleri özümsemiş, demokratik ve müreffeh bir toplum hedefine ulaşmak için çalıştığını vurgulayarak, "Evinde ya da iş dünyasında değer üreten, bilim, siyaset, eğitim, kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyette bulunan bütün kadınlarımız ülkemiz adına büyük başarılara imza atmaktadır. Kadınlarımızın toplumsal ve siyasal haklarını kullanmaları, iktidara geldiğimiz günden bu yana en çok önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Son 16 yılda gerçekleştirdiğimiz reformlarla, Cumhuriyeti birlikte kurduğumuz kadınlarımızın çalışma hayatı, eğitim, ekonomi, siyaset ve sosyal alanlardaki konumlarını güçlendirdik, onları teşvik edici düzenlemeleri hayata geçirdik. Kadınlarımızı dezavantajlı kılan birçok uygulamayı yürürlükten kaldırdık." şeklinde konuştu.

"Farkındalığı artıracak her türlü çabayı takdirle karşılıyorum"

Başbakan Yıldırım, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık suçlarını en sert şekilde cezalandıran düzenlemeleri hayata geçirdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti: