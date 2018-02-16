Başbakan Yıldırım, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Başbakan Yıldırım, 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Katar Emiri Al Sani ile görüştü.
- AA
Başbakan Binali Yıldırım, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.
54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nın yapıldığı Bayerischer Hof Oteli'nde basına kapalı gerçekleştirilen Yıldırım ile Al Sani görüşmesi, yaklaşık 30 dakika sürdü.
Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da hazır bulundu.
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