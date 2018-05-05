Başbakan Yıldırım, Kayseri'de halka hitap ediyor

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"24 Haziran'da Türkiye üzerinde oynanan ekonomik ve siyasi oyunlar bozulacaktır."

"24 Haziran'la ilgili zafer nutukları attılar ama çıkıp 'adayım' diyemedi ana muhalefet partisi başkanı. Allah aşkına, Türkiye'nin ana muhalefet partisinin başkanı doğal olarak, cumhurbaşkanı adayı olarak meydanlara çıkmıyorsa, millet niye oy versin, niye güvensin? Niye iktidar yapsın?"

"Millet öyle bir rüzgar estirdi ki bunların kurmaya çalıştığı çatı uçtu gitti."