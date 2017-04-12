Başbakan Yıldırım: Kılıçdaroğlu, sen İzmir'le dalga mı geçiyorsun

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

TÜRKİYE DÜŞMANLARININ HAYIR DEDİĞİ YERDE MİLLETİM EVET DER

Biz evet verenleri baş tacı yapıp, hayır verenleri hain ilan etmiyoruz. Biz PKK haindir diyoruz, FETÖ haindir diyoruz, bazı Avrupa ülkeleri hayır diye PKK'yla, FETÖ'yle kolkola girmiş kampanya yapıyorlar. Bizim itirazımız bunadır. PKK'nın, FETÖ'nün dost gibi görünüp Türkiye'nin düşmanlarıyla kolkola girenlerin hayır dediği yerde benim milletim evet der. İster CHP, ister AK Parti, ister milliyetçi-ülkücü olsun bu bayrağa sahip çıkan herkes Pazar günü Türkiye'nin geleceğini oylayacak. Terör örgütlerine, onların yandaşlarına anlamlı bir cevap vermeye hazır mısın Bornova? Seni denize dökmekle, hain olmakla suçlayan bu kafalara en güzel cevabı verecek misiniz?

SEN İZMİR'LE DALGA MI GEÇİYORSUN KILIÇDAROĞLU?

Lafı eğip, bükmeye gerek yok. Bakın PKK, Kandil, Pensilvanya'daki teröristbaşı adeta zehir kusuyor. Kin ve nefret kusuyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki, "15 Temmuz bir tiyatrodur. Kontrollü bir darbedir". Bu ne demektir? Bu ağız Pensilvanya'nın ağzıdır. Onların diliyle konuşmayı bırak. Bak 249 şehidimizin ruhunu incitiyorsun, gazilerimizi üzüyorsun kardeşim. Sen 15 Temmuz'da belediye başkanının evinde otururken İzmir sokaktaydı. İzmir bayrağını aldı eline indi meydana. Bu alçaklara gününü gösterdi İzmir. Sen İzmir'le dalga mı geçiyorsun? Asker kıyafetine bürünmüş FETÖ alçaklarına o güzel cevabı gençler verdi. Bu bayrağı indirmediniz, bu ezanı dindirmediniz.

SEÇİMLERİN OLDUĞU, PARTİLERİN OLDUĞU YERDE TEK ADAM OLUR MU?

Milleti korkularla, tehditlerle hayır vermeye zorlayamazsınız. Yalanınızı millet artık yemiyor. Bornova yer mi? İzmir yer mi? Cumhuriyet'in şehri İzmir. Rejimin adı Cumhuriyet'tir. Cumhuriyet 1923'de kurulmuş ve daima bu milletin elinde sonsuza kadar yaşayacaktır. Tek adamlığa gelince... Sayın Kılıçdaroğlu 7 seçimi kaybeden ben değilim, aynaya bak aynaya! Partilerin olduğu yerde, seçimle gelinip, seçimle gidilen yerde tek adam olur mu? Patronun millet olduğu yerde tek adam olur mu? Tek adam ama milletin adamı milletin.