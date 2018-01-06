Başbakan Yıldırım: Kemal Bey artık bırak şu darbe seviciliği

Başbakan Yıldırım, AK Parti Kırşehir 6. olağan il kongresine konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları;

2018'de yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Tarımda yem ve mazota çok büyük destek vereceğiz.

15 yıl içinde ihracatta en iyi ikinci seviyeyi bu yıl yakaladık. 157 milyar dolar ihracatı aşarak bir rekora imza attık.

[Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi] Vatandaşlarımız can verdiler ama vatanı vermediler, bayrağı indirmediler, ezanları dindirmediler.

Kemal Bey artık bırak şu darbe seviciliği. Bu millet 15 Temmuz'da can mücadelesi verdi.