Başbakan Yıldırım'dan çok kritik 'Arakan' açıklaması: Acil müdahale olmazsa bölgesel sorunlar küresel felaketlere dönüşebilir

Başbakan Yıldırım AK Parti bayramlaşma programında konuştu.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu vatan için yiğitçe canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla yad ediyoruz. Aziz vatandaşlarımız, kararlılığını bir kez daha gösterdi. Türkiye, artık geleceğini karartmak isteyenlerin cirit atacağı bir ülke olmaktan kurtulmuştur. Türkiye, aydınlıkların, özgürlüklerin ve refahın yolunda emin adımlarla ilerleyen bir ülkedir."

"Türkiye artık geleceğini karartmak isteyenlerin cirit atacağı ülke olmaktan kurtulmuştur. Türkiye, adaletin, hukukun, özgürlüklerin ve refahın ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Biz bu vizyonla, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023 hedeflerimiz; 2053, 2071 vizyonumuza tüm gücümüzle hazırlanmaya devam ediyoruz."

"15 Temmuz gecesi FETÖ denilen hain terör örgütü mensupları, ülkeyi bir işgal girişimine tabi tutarak millete ihanet etmeye çalıştılar. Ruhunu ve aklını Pensilvanya'daki terör elebaşısına 1 dolara satan bu alçaklar o gece meydanlarda zulüm ve şiddet kustular. 250 vatandaşımız şehit oldu, 2 bin 194 kardeşimizin gazi olduğu 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ay-yıldızlı bayrağımız inmedi, ezanlarımız, selalarımız dinmedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, Hükümetimizin kararlı duruşu, milletimizin cesareti ve ferasetiyle büyük bir bağımsızlık destanı yazıldı. Millet, iradesine, Hükümetine, demokrasiye ve kendi oylarıyla seçtiği Cumhurbaşkanına sahip çıktı. İyi bilinmelidir ki Türkiye, istikrarlı siyasi yapısı, sağlam ekonomisi ile bundan böyle de benzer vesayet girişimlerine maruz kalacak bir ülke olmayacak. 16 Nisan'da milletimizin 'evet' oylarıyla son sözü söylediği halk oylamasında ortaya konan irade açık ve nettir. Artık, karar milletindir, yetki milletindir, mühür de milletin elindedir."

"Arakan'daki bu zulüm dünyada İslam düşmanlığının hangi boyutlara ulaştığını ortaya koymaktadır. Acil müdahale olmazsa bölgesel sorunlar küresel felaketlere dönüşebilir."

"Son günlerde Arakan'da yaşanan vahşet, 21. yüzyıl dünyasında büyük bir insanlık suçu olarak tarihe geçiyor. Sadece Müslüman oldukları için savunmasız insanları böyle bir kasıtla öldürmenin adı, açıkça ifade ediyorum, bir soykırımdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın İslam dünyası liderleriyle yaptığı çağrıyla, Arakan meselesinde olumlu gelişmeler olacağını ve oradaki vahşetin bir an önce sonlandırılacağını ümit ediyoruz."

"Sınırımızın ötesinde bulunan PYD, YPG, DEAŞ'a karşı her an müteyakkuz olarak gereken, ülkemizin, milletimizin güvenliği için selameti için çalışmaları sürdürüyoruz. Gerektiği zaman buralarda da Fırat Kalkanı'yla sınırlarımızı ve milletimizin can güvenliğini, mal güvenliğini teminat altına aldığımız gibi icap ederse başka bölgelerde de aynısını yapmaktan zerre kadar tereddüt etmeyiz. 80 milyon vatandaşımızın birinin kılına zarar gelecek dahi olsa, bunu hissedecek olsak, uluslararası hukuktan kaynaklanan bütün haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Kardeşliğe sınırsız kucak açıyor ama teröre sıfır müsamaha diyoruz."