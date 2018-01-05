Başbakan Yıldırım'dan CHP'li Hazinedar'ın görevden alınmasıyla ilgili açıklama: Hukuk işliyor, gereği yapılır

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

ABD'deki skandal karar

- Oyun gibi bu davayı tüm dünya izledi. Bizim için bir kıymeti yoktur. Türkiye kendisine yapılanın karşılığını verecektir.

Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılması

- Bu bir hukuki süreçtir. Tabi ki kamu adına hizmet edenler, kamu gücünü kullananlar vatandaştan yetki alanlar bu yetkilerini yerli yerinde kullanmak, hizmet yaparken kamu menfaatini gözetmek durumundalar. Kayırmadan, görevi kötüye kullanmadan, memleket, millet adına iş yapan, hizmet adına iş yapana kimsenin söyleyecek sözü olmaz. Herhangi bir sıkıntı da yaşamaz. Yanlış yapanlar varsa bunların da hukuk içerisinde karşılığını görmesi gayet doğaldır."

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamaları

- Bilinmesi gerekir ki hayıflanarak yani bu işin ne kadar alçakça bir iş olduğunu, bu işin içinde olan çocuklarımızı zehirleyenlerin hiçbir müsamaha göstermeden en şiddetli şekilde üzerilerine gidilmesi gerektiğini açıklamaya çalışmıştır. Bu amaçla yaptığı bu açıklama tarzı, belki yanlış anlaşılmalara mahal vermiş olabilir. Şunu açıklıkla söyleyeyim; ister İçişleri Bakanı olun isten Başbakan olun ister sade bir vatandaş olun, hiç kimse hukukun üstünde değildir, ceza da olacaksa hukuk içerisinde herkes karşılığını görecektir. Mesele bundan ibarettir.

Diyanet'in aile hutbesi

Ergenlik, buluğa erme işi ayrı bir iştir. Ama evlenme yaşı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında bellidir. 18 yaşını ikmal edenler evlenme hakkına kavuşmuş olurlar. Bundan önce yapılan evlilikler yasa dışıdır. Ayrıca büyük mağduriyetlere de sebep olmaktadır.

Bugün küçük yaşta evlenmiş, aileleri bölünmüş, kocası ya da eşi hapiste olan binlerce insan vardır. Bu bilgisizlikten, cehaletten ve o yaşların verdiği heyecandan kaynaklanan bir durumdur. Biz bunu hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda bir yasa ile bu mağduriyetleri gidermeye çalıştık maalesef kendimizi iyi ifade edemediğimiz için o mağduriyetler bugün de devam ediyor. Küçük yaşta evlilikler, hiç bir zaman hoş görülemez, kabul edilemez, yasal olarak da mümkün değil, suçtur.