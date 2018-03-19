Başbakan Yıldırım: Her terör tehdidi tamamen ortadan kalkıncaya kadar bu bölgedeki mücadelemiz devam edecek

Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde konuştu. Başbakan, Afrin Harekatı'yla ilgili olarak, "Afrin'de bundan böyle hem güvenlik hem de huzur ortamının tesisi için gerekli adımları hızlı bir şekilde atıyoruzHer terör tehdidi tamamen ortadan kalkıncaya kadar bu bölgedeki mücadelemiz devam edecek. " dedi.

Başbakan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"Bir ülkede adaletin tesis edilmesi için önce o ülkenin güvenliğinin temini şarttır. Afrin Harekatı başarı ile devam etti ve dün sabah itibari ile Mehmetçiğimiz Afrin'i teröristlerden temizleyerek kontrolü ele aldı. Türkiye ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak bu operasyonu gerçekleştirdi. Zeytin Dalı harekatı bir barış harekatıdır ve teröre karşı yapılan bir operasyondur. İlk günden beri Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduğumuzu ifade ettik. Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz olmadığını söyledik. Terör örgütlerini bertaraf etmek aynı zamanda bölgede yaşayan, masum, mazlum kardeşlerimize karşı da bir borcumuzdur. Bu harekat süresince kahraman Mehmetçiklerimiz, ÖSO mensupları sivillerin zarar görmemesi için azami derecede dikkat göstermiştir. İnsani yardım faaliyetlerinin en etkin yürütülmesi için yoğun çaba gösteriyoruz.

TERÖR TEHDİDİ ORTADAN KALKINCAYA KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

Afrin'de bundan böyle hem güvenlik hem de huzur ortamının tesisi için gerekli adımları hızlı bir şekilde atıyoruz. Bunu bilen bölge halkı kahraman Mehmetçiğimizi ve ÖSO mensuplarını Afrin'de bağrına basmıştır. Türkiye'yi suçlamanın akılla izanla izahı yok. Bu örgütleri cesaretlendirenlerin bu konuda Türkiye'ye söz söyleme hakkı da yok. Kahraman Mehmetçik ve ÖSO, Afrin'i ve çevresini tüm terör unsurlarından temizlemiştir. Her terör tehdidi tamamen ortadan kalkıncaya kadar bu bölgedeki mücadelemiz devam edecek. "