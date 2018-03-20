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Başbakan Yıldırım: Ülkemize yönelen her terör tehdidini kararlılıkla bertaraf edeceğiz

Başbakan Yıldırım, 'Bugün olduğu gibi bundan sonra da ülkemize yönelen her terör tehdidini aynı kararlılıkla bertaraf edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.' dedi.

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Başbakan Binali Yıldırım, 101 İlçeye Doğal Gaz Dağıtım Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Bugün olduğu gibi bundan sonra da ülkemize yönelen her terör tehdidini aynı kararlılıkla bertaraf edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.
 
Başbakan Yıldırım, "Terörle iş birliği yapan, terör örgütlerini destekleyen ülkelere sormak istiyorum: Teröre arka çıkarak bütün insanlığın geleceğini tehlike altına attığınızı düşünemiyor musunuz? Sizler böylesine tutarsız ve sorumsuz hareket ederken bilesiniz ki Türkiye olarak biz teröre karşı kararlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

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