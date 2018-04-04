Başbakan Yıldırım, Ankara'da Engelli Vatandaşların Kamuda İstihdam Kurası'nda konuştu
Başbakan Yıldırım, Ankara'da Engelli Vatandaşların Kamuda İstihdam Kurası'nda konuştu. Başbakan Yıldırım, '2002'de engelli memur çalışan sayısı 5 bin 777 idi, bugün ise 52 bin civarında' dedi.
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