Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Başbakan Yıldırım, Kral Selman ile bir araya geldi

Başbakan Yıldırım, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da saat 11.30 sularında Kral Selman ile bir araya geldi. Görüşmede, bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

  • İHA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyareti kapsamında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da TSİ 11:30 sularında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile bir araya geldi.
 
Yıldırım, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile görüşmesinin ardından Veliaht Prens, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud’la görüşmesi öngörülüyor. Yapılacak görüşmelerde, Suudi Arabistan’la ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meselelerin de ele alınacağı belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Arkadaşının eşine satırla böyle saldırı

Arkadaşının eşine satırla böyle saldırı

Taşeronlar 'sınav tuzağı'na dikkat! İşte detaylar

Taşeronlar 'sınav tuzağı'na dikkat! İşte detaylar

Milli Piyango son dakika 2018 MPİ Yılbaşı çekiliş sonuçları MPİ bilet no sıralı tam liste sorgula

Milli Piyango son dakika 2018 MPİ Yılbaşı çekiliş sonuçları MPİ bilet no sıralı tam liste sorgula

Kocaeli yeni stadına kavuştu

Kocaeli yeni stadına kavuştu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA