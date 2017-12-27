Başbakan Yıldırım, Kral Selman ile bir araya geldi
Başbakan Yıldırım, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da saat 11.30 sularında Kral Selman ile bir araya geldi. Görüşmede, bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.
- İHA
Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyareti kapsamında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da TSİ 11:30 sularında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile bir araya geldi.
Yıldırım, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile görüşmesinin ardından Veliaht Prens, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud’la görüşmesi öngörülüyor. Yapılacak görüşmelerde, Suudi Arabistan’la ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meselelerin de ele alınacağı belirtildi.
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