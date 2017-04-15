Başbakan Yıldırım, Küçükçekmece'de halka seslendi

Küçükçekmece'de düzenlenen mitingde halka hitap eden Yıldırım, konuşmasına "Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Gününüz mübarek olsun, geleceğiniz aydınlık olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun" diyerek başladı.

Küçükçekmece'nin bugün bir başka güzel olduğunu dile getiren Yıldırım, "Bu ne güzel coşku, bu ne güzel heyecan. Küçükçekmece sabırsızlanıyor. Yarın sandıkları doldurmaya var mısınız? Rekora hazır mısınız? Allah sizden razı olsun. Küçükçekmece her zaman bizim yüzümüzü ak etti. Bu yolculukta hep bizimle beraber oldunuz. Milletin adamı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'la hep beraber oldunuz." dedi.

Yıldırım, İstanbul'un bir dünya şehri, Türkiye'nin özeti, Anadolu'nun her rengini, her güzelliğini içinde barındıran muhteşem bir şehir olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İstanbul'a bak, Kars'ı gör, İstanbul'a bak, Diyarbakır'ı gör. İstanbul'a bak, Erzurum'u gör. İstanbul'a bak, Edirne'yi gör. İstanbul'a bak, Sinop'u gör. İstanbul'a bak, Konya'yı gör. İstanbul'a bak, Trakya'yı gör. Evlad-ı Fatihan'ı gör. Üsküp'ü gör, Filibe'yi gör, Kosova'yı gör. İstanbul, aziz İstanbul, Kahramanmaraş, Ökkeşler şehri. Maraş, Sütçü İmam'ın memleketi. Yozgat, bozoklar yaylasının yiğitleri. Gaziantep... Değerli kardeşlerim, İstanbul Türkiye demek, İstanbul bizim yüz akımız, İstanbul fetihle müjdelenmiş şehir. Peygamber Efendimiz'in fethine, fetihle müjdelediği şehir. İstanbul 21 yaşında fethedilen, Fatih Sultan Mehmet'in şehri. Şimdi bazıları '21 yaşındaki gençlere siyaset olmaz' diyor. 'Gençler bu işten anlamaz' diyor. Gençler, bunlara hadlerini bildirecek misiniz? Size güvenmeyenlere cevabınızı verecek misiniz. O gençler ki 15 Temmuz alçak darbe girişiminde en öndeydiniz. Tankların önünde siz vardınız. Bombaların önünde siz vardınız. O gece, bayrağı indirmediniz, ezanları dindirmediniz. Demokrasiyi korudunuz, milleti alçaklara ezdirmediniz."

Küçükçekmecelilerle gurur duyduklarını anlatan Yıldırım, "Değerli kardeşlerim bakın yarın sandığa gidiyoruz. Gençler, sevgili Küçükçekmeceliler, sevgili hemşehrilerim. Yarın büyük gün. Yarın her türlü vesayete son vermenin miadı olan bir gündeyiz. Küçükçekmece büyük güne hazır mı? Bu milleti, 'evet' diyenleri denize dökme tehdidinde bulunanlara sandıkta cevabınız? 'Evet.' Allah sizden razı olsun." diye konuştu.

Yıldırım, İstanbul için, Türkiye için çok büyük hizmetler yaptıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la beraber bu yola birlikte çıktık. Önce İstanbul dedik. İstanbul'un sorunlarını çözdük, akmayan sularını akar hale getirdik, toplanmayan çöplerini topladık. Haliç'ini temizledik. Ulaşımda raylı sistemde büyük hizmetler yaptık." dedi.

Bugün İstanbul'un raylı sisteminin 3 misli büyüdüğünü kaydeden Yıldırım, hedefin 2023'te "her yerde raylı sistem, her yere raylı sistem" olduğunu, bunu bin kilometreye çıkaracaklarını söyledi.

Yıldırım, İstanbul'un bunları fazlasıyla hak ettiğini aktararak, "İstanbul Şehitler Köprüsü'nü tuttu, alçaklara geçit vermedi. İstanbul'un 99 tane şehidi var. Şehitlerimizin aziz hatıralarını, rahmetle minnetle anıyoruz. Gazilerimize Allah'tan şifalar diliyoruz. Değerli kardeşlerim, bu sistem artık yürümüyor. 82 model darbeden kalma bir sistem, Türkiye'ye, bölünmüş yollarıyla, hava alanlarıyla, şehir hastaneleriyle büyümüş kalkınmış Türkiye'ye, bu elbise dar geliyor. Bu vesayet anayasasını çöpe atmaya hazır mısınız?" ifadelerini kullandı.

"Yarını iple çekiyorsunuz"

Başbakan Yıldırım, İstanbul'a yedi büyük eser kazandırdıklarına işaret ederek, "15 yılda İstanbul'a 130 katrilyon hizmet yaptık. Helali hoş olsun İstanbul'a." dedi.

Şehre kazandırılan önemli eserleri sıralayan Yıldırım, Ankara-İstanbul hızlı trenini, Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Osmangazi Köprüsü'nü yaptıklarını, dünyanın en büyük havalimanının yapımının devam ettiğini, Kanal İstanbul projesinin de hayata geçirileceğini söyledi.

Yıldırım, "Heyecanınızı görüyorum, sabırsızlığınızı görüyorum. İple çekiyorsunuz, yarını iple çekiyorsunuz. Durmak yok, yola devam. Birlik, huzur, kardeşlik, güven, istikrar için, her türlü darbeye, vesayete son vermek için, terörden arınmış bir Türkiye, güçlü Meclis için, tarafsız yargı, güçlü ekonomi, ileri demokrasi, gençlerimiz, çocuklarımız, torunlarımız, kadınlarımız için, geleceğimiz, güçlü millet, devlet için kararımız evet." diye konuştu.

Vatandaşların coşkusuna, muhabbetine layık olmak için gece gündüz, daha çok çalışmaya, daha fazla hizmet üretmeye, daha fazla gönül kazanmaya var güçleriyle gayret edeceklerini söyleyen Yıldırım, alandakilerin "idam isteriz" sloganları üzerine, şunları kaydetti:

"Gençler, benim rahmetli babaannemin bir lafı var. Babaannem, böyle bir işi yapmadan başka bir işe heveslendiğimiz zaman bize derdi ki 'Evladım önce şeblediğini boya, ondan sonra diğerine bak.' Şimdi önümüzdeki iş ne pazar günü, kararımız... Kararımız, güçlü devlet. Kararımız, önce millet, kararımız, daima millet,. Allah sizden razı olsun. 'Evet'leriniz bol olsun. Ülkemizin aydınlık geleceği için pazar günü çifte bahar yaşatmaya hazır mısınız? Allah sizden bin kere, milyon kere razı olsun."

Notlar

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Küçükçekmece'de otobüsün üzerinden vatandaşlara hitap etti.

Yıldırım'a, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve İstanbul milletvekilleri eşlik etti.

Konuşması sık sık tezahüratlarla kesilen Yıldırım, konuşması sırasında yardımcılarından kendisinden talepleri olan vatandaşların zarflarını da almalarını istedi.

Yıldırım, konuşmasının ardından vatandaşlara satranç takımı dağıttı. Bu arada mitingler sırasında, polis helikopteri de havadan güvenliği sağladı.