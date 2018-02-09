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Başbakan Yıldırım, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Zevavi'yi kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Gassan Yusuf Abdulbari el-Zevavi'yi kabul etti.

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Başbakan Binali Yıldırım, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Gassan Yusuf Abdulbari el-Zevavi'yi kabul etti.
 
Başbakanlık Resmi Konutu'nda basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

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