Başbakan Yıldırım: Bütün Avrupa büyük bedel öder

Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslar gerçekleştirmek üzere Türkiye'yi ziyaret eden Makedonya Başbakanı Zaev ile ortak açıklama yaptı.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

MAKEDONYA İLE İLİŞKİLER

Sayın Başbakan daha önce yaptığı bir toplantıda Türkiye'nin düşmanı bizim de düşmanımız diyerek FETÖ konusunda tavrını ortaya koymuştur.

Eğitim, Kültür ve bir çok konuda güzel işbirliklerimiz var. TİKA'nın bölgede önemli faaliyetleri var. Tüm bunlar Makedonya-Türkiye ilişkilerinin güçlenmesi için önemli katkılar sağlıyor.

Makedonya'yı ilk tanıyan, ilk büyükelçi tanıması yapan ülkeyiz. NATO ile entegrasyonu konusunda da desteğimiz devam edecek.

"BÜTÜN AVRUPA BÜYÜK BEDEL ÖDER"

Türkiye'nin bölgede yaptığı sadece kendi vatandaşlarının can ve mal emniyetini sağlamak değil, aynı zamanda bütün AB'nin, Balkanlar'ın güvenliğini de sağlamaktan ibarettir. Eğer Türkiye buralara sahip olmasa, hem mülteci kriziyle, hem de terör dalgasıyla bütün Avrupa bu işten büyük bir bedel öder. Bunun ne yazık ki AB tarafından yeterince görülmediğini, takdir edilmediğini yaşamaktayız.

"ABD'NİN AKLINI BAŞINA ALMASI GEREKİYOR"

Terör örgütlerinin al birini vur ötekisine ister PKK ister YPG hangisi olursa olsun bizim hudutlarımızı tehdit ediyorsa bunların hepsinin üzerine amansız bir şekilde gideceğiz. 3,5 milyon Suriyeli canlarını kurtarmak için geldiler. Afrin bölgesini de terör oluşumlarından temizleyeceğiz oradaki o bölgenin insanlarının tekrar yerlerine dönmesini sağlayacağız. Bir kirli pazarlık içinde olmayız. Terör bizim için en büyük tehdittir. NATO'da müttefikimiz, uzun yıllar stratejik ortak diye düşündüğümüz Amerika'nın artık aklını başına toplayıp doğru dürüst bir karar vermesi lazım. Terör örgütlerini yanına alıp terörle mücadele etmenin, devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını artık Amerika'nın görmesi gerekiyor. Görürse güzel, görmezse biz yapmamız gereken neyse onu yapmaya devam ederiz.

"İCAZETE İHTİYACIMIZ YOK"

Hem Afrin'de hem de diğer bölgelerde terör tehdidini sona erdirmek için atılması gereken adımları kararlılıkla atarız. Bunun için de herhangi birinin icazetine ihtiyacımız yok. Uluslararası hukukun bize tanıdığı bütün imkanları sonuna kadar kullanırız.

HDP'Lİ BULDAN VE ÖNDER'E SORUŞTURMA

Savcılık yapılması gerekeni yapmıştır.