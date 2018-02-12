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Başbakan Yıldırım, Makedonya Başbakanı Zaev'i resmi törenle karşıladı

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'i resmi törenle karşıladı.

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Başbakan Binali Yıldırım, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'i resmi törenle karşıladı.

Çankaya Köşkü'nde düzenlenen resmi tören, Başbakan Yıldırım ve Zaev'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı. Konuk Başbakan Zaev, daha sonra tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı.

İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Yıldırım ve Zaev, Çankaya Köşkü'nün merdivenlerinde tokalaşarak basına poz verdi. Yıldırım ve Zaev daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti.

Törende, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile diğer ilgililer de hazır bulundu.

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