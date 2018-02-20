Başbakan Yıldırım, Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov ile bir araya geldi
Başbakan Binali Yıldırım, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge Ivanov ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.
- AA
Başbakan Binali Yıldırım, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge Ivanov ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.
Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'da bulunan Ivanov'u Çankaya Köşkü'nün kapısında karşıladı.
Yıldırım ve Ivanov, tokalaşarak gazetecilere poz verdikten sonra çalışma yemeğine geçti.
Yemeğe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay ve Başbakanlık Dış Politika Başdanışmanı Kerim Uras da katıldı.
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