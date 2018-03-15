Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Başbakan Yıldırım Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov ile bir araya geldi.

  • AA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

6. Küresel Bakü Forumu dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Yıldırım, temaslarına devam ediyor.

Yıldırım, Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov ile görüştü. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Necdet Ünüvar da yer aldı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Telefonda fetva verilmesi dönemi kapanıyor

Telefonda fetva verilmesi dönemi kapanıyor

Dünyadan birbirinden ilginç fotoğraflar

Dünyadan birbirinden ilginç fotoğraflar

Türk taraftarlara hayran olan Avrupalı futbol adamları

Türk taraftarlara hayran olan Avrupalı futbol adamları

İlk kez derbi heyecanı yaşayacak oyuncular

İlk kez derbi heyecanı yaşayacak oyuncular

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA