Başbakan Yıldırım Mardin'de Zerdeşt Miroğlu'nun cenaze törenine katıldı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Miroğlu için Başbakan Yıldırım'ın da katılımıyla Mardin'in Midyat ilçesinin Gelinkaya Mahallesi'ndeki Şehit Er Abdulgafur Aksan Camisi'nde tören yapıldı.

Törene, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti MKYK Üyesi, Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış, Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Tören öncesinde Miroğlu'nun ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

İkindi vakti İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Miroğlu'nun cenazesi Şeyh Elharfuş Mezarlığı'nda toprağa verildi.