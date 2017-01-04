Başbakan Yıldırım milletvekilleriyle bir araya geldi
Başbakan Yıldırım, bir grup AK Partili milletvekiliyle, TBMM Genel Kurulunda görüşülecek 'Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ne ilişkin istişarede bulundu.
- AA
Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulunda görüşülecek "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi" ile ilgili AK Partili milletvekilleriyle görüştü.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, bir grup milletvekiliyle AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Yıldırım, milletvekilleriyle, gelecek günlerde TBMM Genel Kurulunda görüşülecek, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi" ile ilgili istişarede bulundu. Basına kapalı yapılan görüşme, 2 saat 40 dakika sürdü.
Başbakan Yıldırım'ın kanun teklifine ilişkin, gruplar halinde milletvekilleriyle görüşmeye devam edeceği öğrenildi. Yıldırım, anayasa değişikliği teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülürken de milletvekilleriyle bir araya gelmişti.
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