Başbakan Yıldırım, MİT Müsteşarı Fidan'ı kabul etti
Başbakan Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı Çankaya Köşkü'nde kabul etti.
Başbakan Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı Çankaya Köşkü'nde kabul etti.
Başbakan Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı Çankaya Köşkü'nde kabul etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.