Başbakan Yıldırım: Mitinge katılıp neden yalan söyledin ey Kılıçdaroğlu?

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

YENİKAPI'DAN 81 İLİMİZİ SEVGİYLE SAYGIYLA SELAMLIYORUM

Yenikapı ruhunu sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Yenikapı'dan 81 ilimizi selamlıyorum. İstanbul'un bütün semtlerini, bütün mahallelerini, caddelerini, sokaklarını sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye'nin her şehrinden sizlere selam getirdim değerli İstanbullular. İstanbullu olmak kendini İstanbullu hissetmek bir gurur vesilesidir. İftihar vesilesidir. İstanbul gibi bir şehre sahip olmak, bu aziz millet için bir iftihar vesilesidir. bize böyle bir şehri nasip eden, bize İstanbul gibi dünya güzeli şehri hediye eden, İstanbullu olmayı, İstanbullu hissetmeyi nasip eden Mevlama şükrediyorum, hamdediyorum. İstanbul, şehirlerin anası, İstanbul barışın, hoşgörünün, direnişin, kahramanlığın sarsılmaz kalesidir. Bu muhteşem şehrin, bu şehrin güzel insanları 15 Temmuz gecesinde bütün dünyayı bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

İSTANBUL "DENİZE DÖKERİZ" DİYENLERE CEVAP VERİYOR

Onlar ki 27 Mayıs'ta Menderes'i, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanını asanlar, onlar ki 12 Mart'ta Gazi Meclis'i kuşatanlar, onlar ki 12 Eylül'de gençlerimizi baharında solduranlar, onlar ki 28 Şubat'ta insanımızı ötekileştirdiler. Onlar 17-25 Aralık millete kumpas kurdular. Ama 15 Temmuz'da sert kayaya çarptılar. Milletin sillesi tepelerinde patladı. İstanbul bugün "sizi denize dökeceğiz" diyenlere işte cevap veriyor. Muhteşemsin İstanbul muhteşem. Allah sizden razı olsun. Rabbim nazarlardan korusun güzel İstanbul'u. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer hanımefendi biz sadece İstanbullu olmakla, İstanbul'da yaşamakla iftihar etmiyoruz. Aynı zamanda İstanbul'a hizmet etmenin, hizmetkâr olmaın gururunu da yaşıyoruz. 1994'de sayın Cumhurbaşkanım, zat-ı âlinizle birlikte başladığımız bu yolculukta, bugün de aynı kararlılıkla devam ediyoruz. 14 Ağustos 2001'de Ak Parti'yi kurarken Cumhurbaşkanımızla beraberdik, onun ekibindeydik.

MİTİNGE KATILIP NEDEN YALAN SÖYLEDİN EY KILIÇDAROĞLU?

İstanbul'a teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktığınız için sizlere teşekkür ediyorum İstanbul. Canlarını veren ama İstanbul'u, Türkiye'yi vermeyen şehitlerimizi rahmetle yadediyorum. Ruhunuz şadolsun şehitlerimzi, Allah sizden razı olsun gazilerimiz. Başınız sağolsun, başınız herzaman dimdik olsun şehit aile kardeşlerimiz. Ne 15 Temmuz'u unturuz, ne de unutulmasına müsaade ederiz. 15 Temmuz'a tiyatro diyenlere, kontrollü darbe diyenlere İstanbul 16 Nisan'da cevap vermeye hazır mı? Bu kürsüde darbeyi lanetleyen Kılıçdaroğlu çıkmış diyor ki: 15 Temmuz kontrollü darbedir. Madem bir yalandı, bir senaryoydu, Yenikapı'da milli irade mitingine katılıp, milyonlara neden yalan söyledin ey Kılıçdaroğlu?

BİZ O GÜN SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA YEMİN ETTİK, ANT İÇTİK

Bize birlikte yol arkadaşlığı yapmış olmakla, birlikte yürüyor olmakla, kazandığımız iftihar vesilesidir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde beraber çalıştık. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurarken de beraberdik. 3 Kasım seçimlerinden beri ülkemizin baştan başa imar edilmesi, milletimizin hayallerinin gerçeğe dönüşmesi için de yine beraber çalıştık. 1999'da sayın Cumhurbaşkanımızı Pınarhisar'a uğurlarken, birileri "muhtar bile olamaz" derken biz o gün asla yalnız olmayacağınıza dair yemin ettik, ant içtik. Bizim hareketimizde hesabilik yok, hasbilik var. Bizim hareketimizde ben yok biz var. Biz sizden öğrendik sayın Cumhurbaşkanım. Bizim mücadeliemizde kardeşlik var, samimiyet var. Dayanışma, birlik, fedakârlık var. Bu anlayışla Türkiye'e birçok hizmetler yaptık.

DÜNYANIN İLK ÜÇ KATLI TÜNELİNİ İSTANBUL'A KAZANDIRACAĞIZ

7 tepeli İstanbul'a 7 dev eser kazandırıyoruz. İstanbul-Ankara Hızlı Treni'nde 6 milyon İstanbullu seyahat etti. Atamız Fatih gemileri karadan denize indirdi. Onun torunları Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları trenleri, arabaları denizin altından geçirdi. Bize yakışan da budur. Ayrıca Marmaray'ı açtık, Yenikapı'yı Göztepe'ye 4 dakikada Avrasya Tüneli'le bağladık. Boğaz'a üçüncü bir gerdanlığı taktık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü hizmete aldık. İstanbul-İzmir otoyolundaki Osmangazi Köprüsü'nü açtık. Dünyanın en büyük yolcu kapasitesine sahip üçüncü havalimanını da yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın hayali Kanalistanbul projesini hayata geçiriyoruz Şimdi Kuzey Marmara otoyolu yapımına başlıyor. Dünyanın ilk üç katlı tünelini inşallah İstanbul'a kazandıracağız.

16 NİSAN TERÖR ÖRGÜTLERİ İÇİN BİR MİLAT OLACAK MİLAT

Kimi zaman bölücü terör, kimi zaman kardeş kavgası. Kimi zaman ekonomik krizlerle Türkiye'nin yolunu kesmek istiyorlar. Cumhurbaşkanımıza suikast planı yapıyorlar. HNükümeti yok etmeye çalışıyokrlar. Milletin Meclis'inin üzerine bombalar yağdırıyorlar. Başaramadılar, başaramayacaklar. Ne çukur kazanlar ne de Pensilvanya'nın alçak FETÖ örgütü milletin yolunu kapatamadılar, kapatamayacaklar. Allah'ın yardımı milletin desteği ile her türlü saldırıyı püskürttük, bertaraf ettik, püskürtmeye devam edeceğiz. Halkın tercihini sindiremeyenlere karşı dik durduk, demokrasiyi koruduk. Terör örgütleri üzerinden ülkemize yönelen saldırıları birer birer boşa çıkardık. Bugün terör örgütleriyle tavizsiz mücadelemiz aynen devam ediyor. 16 Nisan terör örgütleri için bir milat olacak İstanbul.

16 NİSAN'DA EN BÜYÜK ESERİMİZ YENİ SİSTEM GERÇEKLEŞECEK 8 gün sonra merhum Türkeş, Özal, Demirel, Yazıcıoğlu hocamız merhum Necmettin Erbakan'ın hayalini gerçeğe döndürmenin yolunu açacağız inşallah. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hiç kuşkusuz en büyük eserimiz olacak sayın Cumhurbaşkanım. Türkiye'de artık güçlü hükümetler dönemi başlıyor. Türkiye'de artık güçlü Meclis dönemi başlıyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olacak. Vesayetçiler artık tarihin derinliklerinde yok olacaklar. Türkiye kalıcı istikrara kavuşacak. Ekonomi, yeni sistemle daha da hızlı büyüyecek. Demokrasi standartlarımız daha da yükselecek, milletin huzuru, güvenliği, kardeşliği daim olacak. Yargı sadece bağımsız değil aynı zamanda tarafsız da olacak. Gençlerimiz siyasetle tanışacak. 16 NİSAN TÜRKİYE İÇİN İSTANBUL İÇİN MUBAREK OLSUN... 16 Nisan'da tüm dünyanın gözü burada olacak. Omuzlarınızda sorumluluk büyük. Ama biliyoruz ki, siz bu sorumluluğu hakkıyla yerine getireceksiniz. 16 Nisan Türkiye için İstanbul için mubarek olsun...