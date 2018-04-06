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Başbakan Yıldırım, Moğolistan Cumhurbaşkanı Battulga ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khaltma Battulga ile bir araya geldi.

  • AA
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Devlet Sarayı'ndaki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da hazır bulundu.

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