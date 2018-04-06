Başbakan Yıldırım, Moğolistan Cumhurbaşkanı Battulga ile görüştü

<p> Devlet Sarayı'ndaki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.</p> <p> Görüşmede, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da hazır bulundu.</p>
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