Başbakan Yıldırım, Moğolistan Cumhurbaşkanı Battulga ile görüştü

Devlet Sarayı'ndaki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da hazır bulundu.