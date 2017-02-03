Başbakan Yıldırım: Ne rejimi kardeşim siz kafayı değiştirin
Mersin Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuşan Başbakan Yıldırım, 'Diyorlar ki, rejim değişiyor. Ne rejimi kardeşim siz kafayı değiştirin. Değişime direnenler yok olacak, Türkiye hak ettiği yolda, muasır medeniyetler yolunda emin adımlarla ilerleyecek' dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Kamu Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasında bazı satırbaşları:
"BU HASTANE ADETA 5 YILDIZLI OTEL KONFORUNDA"
Başbakan Binali Yıldırım konuşmasında şunları kaydetti: Şehir hastaneleri insanımızın sağlığına verdiğimiz değerin bir göstergesi ama ne yaptılar? Bunun için kanun çıkardılar, kanunu mahkemeye taşıdılar sonra başka bir mahkemeye taşıdılar. Ama inatta bir murattır dedik ve peşini bırakmadık. Bugün bütün engelleri aşarak bu muazzam eseri hizmetinize sunmuş oluyoruz.
Bu hastane adeta 5 yıldızlı otel konforunda olmuş. Bir sağlık külliyesi olarak hizmet verecek olan bu hastanede helikopter pistinden, kapalı-açık otoparka kadar, acil muayenelerin yapılacağı yerler ve daha birçok şey. Tam 1300 yatak, Mersin ihtiyacını, başka ülkelerden hastaların gelebileceği bir eser. 650 milyon harcandı. Mersin'e helal hoş olsun. Hükümet olarak Mersin'in ne kadar büyük bir potansiyel olduğunu biliyoruz. 15 yılda Mersin'e tam 16 katrilyonluk yatırım yaptık. Helal hoş olsun. Engelleri kaldıra kaldıra geliyoruz.
MİLLET ASLINDA KARARINI VERDİ
Şimdi yaptığımız 2007'de sizin yaptığınız ve evet diyerek Cumhurbaşkanı'nın millet tarafından yapılmasını sağlayan, o değişikliğin eksik kalan kısımlarını yapıyoruz. Aslında karar verildi. Millet Cumhurbaşkanını seçecek, millet hükümetin nasıl oluşacağına da sandıkta karar verecek.
Diyorlar ki, rejim değişiyor. Ne rejimi kardeşim siz kafayı değiştirin. Değişime direnenler yok olacak, Türkiye hak ettiği yolda, muasır medeniyetler yolunda emin adımlarla ilerleyecek. Cumhurbaşkanını siz seçeceksiniz. Nasıl Recep Tayyip Erdoğan'ı 10 Ağustos seçimlerinde seçerek işbaşına getirdiğiniz gibi önümüzdeki seçimlerde de sadece Cumhurbaşkanını seçmeyeceksiniz aynı zamanda 5 yıllığına Türkiye'yi yönetecek Cumhurbaşkanı ve ekibini de seçeceksiniz. Aslında siz buna yabancı değilsiniz.
VESAYETÇİLERE HAYIR DİYORSANIZ NİSAN'DA EVET DİYECEKSİNİZ
Belediye başkanlığı seçimde biri belediye başkanı için diğeri de belediye meclis üyelerini seçiyorsunuz. Meclis belediye başkanının ihtiyacı olan kararları alıyor, belediye başkanı da 5 yıl boyunca size hizmet ediyor. 5 yıl sonra beğenmediniz, yolcu edip, yenisini seçiyorsunuz. Ama işini güzel yapıyorsa tekrar seçiyorsunuz. Şimdi burada 2 sandık. Birini Cumhurbaşkanını, evelallah Cumhurbaşkanımızı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçeceğiz. İkinci sandıkta milletvekillerini seçeceksiniz. Hem hükümete hem Meclis'e güven vereceksiniz . Siz seçtikten sonra başkalarının aradan kafayı uzatıp, "Ben sizin seçtiğinizi istemiyorum" demeye hakkınız olacak mı? Hayır diyorsanız Nisan'da Evet, Evet, Evet diyerek vereceğiz.
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