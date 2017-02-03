Başbakan Yıldırım: Ne rejimi kardeşim siz kafayı değiştirin

Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Kamu Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasında bazı satırbaşları:

"BU HASTANE ADETA 5 YILDIZLI OTEL KONFORUNDA"

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasında şunları kaydetti: Şehir hastaneleri insanımızın sağlığına verdiğimiz değerin bir göstergesi ama ne yaptılar? Bunun için kanun çıkardılar, kanunu mahkemeye taşıdılar sonra başka bir mahkemeye taşıdılar. Ama inatta bir murattır dedik ve peşini bırakmadık. Bugün bütün engelleri aşarak bu muazzam eseri hizmetinize sunmuş oluyoruz.

Bu hastane adeta 5 yıldızlı otel konforunda olmuş. Bir sağlık külliyesi olarak hizmet verecek olan bu hastanede helikopter pistinden, kapalı-açık otoparka kadar, acil muayenelerin yapılacağı yerler ve daha birçok şey. Tam 1300 yatak, Mersin ihtiyacını, başka ülkelerden hastaların gelebileceği bir eser. 650 milyon harcandı. Mersin'e helal hoş olsun. Hükümet olarak Mersin'in ne kadar büyük bir potansiyel olduğunu biliyoruz. 15 yılda Mersin'e tam 16 katrilyonluk yatırım yaptık. Helal hoş olsun. Engelleri kaldıra kaldıra geliyoruz.

MİLLET ASLINDA KARARINI VERDİ Şimdi yaptığımız 2007'de sizin yaptığınız ve evet diyerek Cumhurbaşkanı'nın millet tarafından yapılmasını sağlayan, o değişikliğin eksik kalan kısımlarını yapıyoruz. Aslında karar verildi. Millet Cumhurbaşkanını seçecek, millet hükümetin nasıl oluşacağına da sandıkta karar verecek. NE REJİM DEĞİŞMESİ KARDEŞİM SİZ KAFAYI DEĞİŞTİRİN

Diyorlar ki, rejim değişiyor. Ne rejimi kardeşim siz kafayı değiştirin. Değişime direnenler yok olacak, Türkiye hak ettiği yolda, muasır medeniyetler yolunda emin adımlarla ilerleyecek. Cumhurbaşkanını siz seçeceksiniz. Nasıl Recep Tayyip Erdoğan'ı 10 Ağustos seçimlerinde seçerek işbaşına getirdiğiniz gibi önümüzdeki seçimlerde de sadece Cumhurbaşkanını seçmeyeceksiniz aynı zamanda 5 yıllığına Türkiye'yi yönetecek Cumhurbaşkanı ve ekibini de seçeceksiniz. Aslında siz buna yabancı değilsiniz.