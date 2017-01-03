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Başbakan Yıldırım OHAL'in uzatılmasına karar verdiklerini açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, olağanüstü halin uzatılmasının Bakanlar Kurulunda kararlaştırıldığını bildirdi.

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Yıldırım, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin OHAL'in uzatılmasına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Bir gazetecinin, "'OHAL'in 3 ay uzatılmasına yönelik bir kararı da Meclisimiz görüşecek' dediniz. OHAL'in uzatılması Bakanlar Kurulunda mı kararlaştırıldı?" şeklindeki sorusu üzerine Yıldırım, "Gayet tabii, usul neyse önceki gibi, aynı şekilde." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Referanduma OHAL şartları altında mı girilecek?" sorusuna, "Onunla alakası yok. Referandum tarihi vermedik. Bakalım Meclisi görelim önce." karşılığını verdi.

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