Başbakan Yıldırım: Pakistan'ın FETÖ konusunda işbirliğini takdir ediyoruz

Başbakan Binali Yıldırım ile Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Yıldırım, yaptığı konuşmada, ağustos ayı başında Başbakanlığa seçilen Abbasi'yi bir kez daha tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.

Türkiye ve Pakistan arasındaki "mükemmel" ilişkilerin, Abbasi'nin başbakanlığı döneminde de her alanda gelişmeye devam edeceğinden endişesi olmadığını dile getiren Yıldırım, D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi'nde Pakistan-Türkiye arasındaki ikili ilişkileri de ele alma fırsatı bulduklarını anlattı.

D-8 dönem başkanlığını Türkiye'ye devreden Pakistan'a bugüne kadarki çalışmaları için teşekkür eden Yıldırım, "Bizim Pakistan'ı ikinci evimiz olarak gördüğümüz gibi, sayın Başbakan Abbasi'nin ve değerli heyetinin de Türkiye'yi ikinci evi olarak gördüğünü biliyoruz." dedi.

Pakistan'ın, Türkiye için her zaman dost, daha da ötesinde kardeş bir ülke ve daima güvenilir bir ortak olduğuna işaret eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Zor zamanlarımızda ve ulusal meselelerimizde karşılıklı dayanışma ve destek bağlarımız en üst seviyede devam etmektedir. Bu dayanışma anlayışının en yakın örneğine, 15 Temmuz terörist darbe girişiminin hemen sonrasında bir kez daha yaşadık, şahit olduk. Kardeş ülke Pakistan'ın da güvenliğine ve kamu düzenine karşı tehdit oluşturduğunu düşündüğümüz FETÖ terör örgütünün ortadan kaldırılması hususunda yönetiminizin baştan beri gösterdiği işbirliği ve hassasiyet, tarafımızca takdir edilmektedir. Bu tutumunuz sayesinde FETÖ'nün ülkenizdeki faaliyetleri eminim ki sonlandırılacaktır."

"Türkiye-Pakistan ilişkileri mükemmel düzeyde"

Başbakan Yıldırım, Pakistan ile siyasi ilişkilerin mükemmel denecek bir düzeyde devam ettiğini, çeşitli alanlardaki birlikte yürütülen çalışmaların, milletler arasındaki kardeşliğe yakışan bir seviyede güçlendiğini ifade etti.

Türkiye ve Pakistan makamlarının bu kardeşliği geliştirmek için daha fazla çalışmasının, herkesin beklentisi olduğuna işaret eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bugün sayın Başbakan Abbasi ile bütün konuları her yönüyle ele alma fısatı bulduk. Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi, ilişkilerimizin kurumsal bir çerçevesini çizen en önemli bir mekanizmadır. Ticari ve ekonomik ilişkilerimizin, bunun yanı sıra enerji alanındaki iş birliğimizin üzerinde detaylıca durduk ve bu konuda atılacak adımları konuşma fırsatı bulduk. 2017 yılı, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 70. yıl dönümüdür. Bu yıl dönümü vesilesiyle dostluk ve kardeşliğimizin zengin hatıralarını canlı tutmak bakımından düzenlenen etkinlikler memnuniyet vericidir."

"Pakistan'ın fedakarlıklarını biliyor ve takdir ediyoruz"

Başbakan Yıldırım, Pakistan Başbakanı Abbasi ile bölgesel ve uluslararası konuları da ele alma fırsatı bulduklarının altını çizdi.

Türkiye'nin, Afganistan'ın merkezinde yer aldığı, Asya'nın kalbi olan bölgede huzur ve refahın tesisine verdiği önemi bir kez daha teyit ettiklerini dile getiren Yıldırım, "Türkiye, Afganistan'da istikrarın kalıcı bir şekilde sağlanması için aktif katkılarına devam edecektir. Bu çerçevede, kardeş bildiğimiz, kardeş addettiğimiz Pakistan ve Afganistan arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini canıgönülden arzu etmekteyiz. Pakistan'ın da Afganistan'da huzur ve istikrarın sağlanabilmesi, terörle mücadeledeki duruşunu da yaptığı fedakarlıkları biliyor ve takdir ediyoruz." diye konuştu.

Dost, kardeş Pakistan ile dayanışmalarının bundan sonra da artarak devam edeceğini ifade eden Yıldırım sözlerini, "Çok yaşa Pakistan, çok yaşa Türkiye" anlamına gelen Urduca cümleyle bitirdi.