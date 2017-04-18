Başbakan Yıldırım: Resmi sonuçlardan sonra Cumhurbaşkanı'nı partimize davet edeceğiz

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

1 MİLYON 269 BİN GENÇ KARDEŞİMİZİ TEBRİK EDİYORUM

16 Nisan halkoylamasında bir kere daha bütün dünyaya olgunluk sınavını gösterilmiştir. 81 ilimizde insanlarımız barış içerisinde huzurla, yüzde 85'i aşan yüksek bir katılımla sandıklara giderek oylarını kullanmış, tercihlerini yapmışlardır. Demokrasimize sahip çıkan, yurt içinde 80 milyon, yurtdışında 3 milyona yakın vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. 16 Nisan halkoylaması milletimizin demokrasiye sarsılmaz bir inancının göstergesi olmuştur. Pazar günü ilk kez sandık başına giden 1 milyon 269 bin genç kardeşimizi özellikle tebrik ediyorum.

BU SEÇİMDE BAYBURT DA TUNCELİ DE KAZANÇLI ÇIKMIŞTIR

Katılım oranı yüzde 85 gibi rekor düzeyde olmuştur. Millete sunduğumuz anayasa paketinin milletimizin teveccühüne mazhar olmasından büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bu sonuçla Türkiye, millet kazanmıştır. Halkoylamasının kaybedeni yoktur. Kazanan sadece evet veren vatandaşımız değildir. Tercihi hayır olan vatandaşımız da 16 Nisan'da kazanan olmuştur. Çünkü Türkiye kazanmıştır, millet kazanmıştır, demokrasimiz güçlenerek bu halkoylamasından kazançlı çıkmıştır. Bu sonuçtan 81.7 ile evet oyu veren Bayburt'la, yüzde 80.41 Tunceli de aynı derecede kazançlı çıkmıştır.

BU SONUCA HERKESİN VE HER KESİMİN SAYGI DUYMASI GEREKİR

Halkoylamasına gölge düşürmeye çalışmak, beyhudedir, boştur. Buna ana muhalefet partisi başta olmak üzere herkesin, her kesimin saygı duyması gerekmektedir. Oy oranlarından yola çıkarak milletin sözü üzerine söz söylemek yanlıştır. Evet ve hayırların yakın oranlarda olmasından hareketle vatandaşları ayrıştırmak isteyenlerin asla oyununa gelmeyiz. Geleceğe yürümekten vazgeçmeyeceğiz. Bu oylamanın gerçekleşmesini sağlayan bütün vatandaşlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Yurtdışında yaşayan binlerce kilometre uzaktan da ülkenin geleceğine sahip çıkan gurbetteki memleket sevdalılarına teşekkür ediyorum. Allah milletimize zeval vermesin. Türkiye'nin yolunu açık etsin.

HALKOYLAMASI ÇALIŞMALARINDA İŞLERİMİZİ AKSATMADIK

Daima millet, kampanyamız evet diyerek kampanyayı başlattık. İlk mitingimizi 15 Temmuz'da destan yazan Kahramankazanlı kardeşlerimizle başlattık. 2 aylık sürede 54 il ziyareti gerçekleşti. Ayrıca 2 yurtdışı ziyaretimizde de vatandaşlarımızla beraber olduk. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerimizin ilçeleriyle buluştuk, mitingler yaptık. Toplamda yaptığımız miting sayısı 71 oldu. Ülkemizin her köşesine giderek vatandaşlarımızla kucaklaştık. Bir yandan halkoylaması için çalışırken diğer yandan da millet ve memleket işlerini aksatmadık. Toplu açılışlarımızı gerçekleştik. Yurtdışından gelen resmi misafirlerimizi ağırladık.

KİMİN NE KADAR DESTEK VERDİĞİNİ SORGULAMAK ABESTİR

Halkoylamasında partimiz öncülük görevini yerine getirdi. Bu tarihi yolculukla bizimle birlikte aynı amaç uğrunda çalışan partiler de oldu. Başta Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve MHP kadrolarına, BBP Genel Başkanı, HÜDAPAR Genel Başkanı'na verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim. Biz bu değişikliği MHP ile ortak hazırladık. Komisyon ve Meclis görüşmelerinde güzel bir ortak çalışmayı da ortak duruşu da yerine getirdik. Bu halkoylamasının milletin kararına giderken de aynı hedef uğrunda birlikte çalıştık. Sonuçlardan sonra kimin ne kadar destek verdiğini sorgulamaya kalkmak abesle iştigaldir. Bu sayın Bahçeli'nin de Meclis görüşmelerinde dediği gibi bu bir parti seçimi değildir. Bu milletin geleceğinin seçimidir.

TEŞEKKÜRÜN EN BÜYÜĞÜNÜ KURUCU BAŞKANIMIZA İLETİYORUZ Doğu ve Güneydoğu'dan gelen desteği, terörle mücadelede verilmiş anlamlı bir destek olduğunu düşünüyorum. Orada yaşayan bütün vatandaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Teşekkürün en büyüğü kurucu genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. AK Parti grubu olarak buradan kendilerine selamlarımızı iletiyoruz. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin önünü açacak bu tarihi değişimi başından beri büyük bir kararlılıkla savundu. Milletimizle arasında öteden beri varolan muhabbet köprüsü ile gönülden gönüle seslendi. O milletimize inandı, güvendi, milletimiz de ona inandı ve güvendi. Kendilerine şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.