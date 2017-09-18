Başbakan Yıldırım: Dünya değişiyor, eğitim sistemimiz de değişecek

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bu eğitim öğretim yılında aramızda olmayan öğretmenlerimiz var. Hatırlayın, sosyal bilgiler öğretmeni Yusuf Eritaş 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit oldu. Bölücü PKK terör örgütü Şanlıurfa'lı sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ı da maalesef memleketine giderken şehit etti, öğrencilerinden ayırdı. Batman'da müzik öğretmeni şehit Aybike Yalçın da yine alçak bölücü terör örgütleri tarafından şehit edildi. Şehit öğretmenimizin Necmettin Yılmaz'ın adı Siverek'te, aybike öğretmenin adı da Batman Kozluk'ta yaşamaya devam edecek. Şehit öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun.

BUNU GELECEĞİMİZİN TEMİNATI GENÇLERİMİZLE BAŞARACAĞIZ

Bizim için ikinci sınıf vatandaş yok. Bütün vatandaşlarımız başımızın tacıdır, gönlümüzün ilacıdır. 15 yıllık Türkiye'nin bugününü, yarınını inşa etmenin gayreti içerisindeyiz. Büyük Türkiye hedefimize, büyük düşünmeyi beceren nesillerle sizlerle ulaşacağız. Dünya değişiyor, bu değişimi okumak ve bu değişime göre Türkiye'nin de değişimini, dönüşünü gerçekleştirmek ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medenietler seviyesinin üzerine çıkarmak bizim en önemli görevimizdir. Bunu geleceğin teminatı siz gençlerimizle başaracağız.

İNSANA YATIRIM YAPMANIN ÖMRÜ NESİLDEN NESİLE DEVAM EDER

Türkiye'nin aydınlık geleceğinin tohumları sevgili öğretmenlerimiz tarafından burada atılıyor. Öğretmenin tahtaya yazdığı, öğrencinin defterine düşen her not Türkiye'ye değer katacaktır. Türkiye için çok yatırım yaptık, yollar, köprüler, tüneller, havaalanları, barajlar, hastaneler yaptık. Vatandaşımızın ihtiyacı olan herşeyi yaptık. Ama biliyoruz ki, taşa toprağa yapılan yatırımın ömrü sınırlı. 40-50 bilemedin 100 sene. Ama insana yatırım yapmak, size yatırım yapmanın ömrü nesilden nesile devam ediyor. Onun için insana yatırıma devam edeceğiz.

MÜFREDAT HAYATTA KARŞILIĞI OLAN BİLGİLERLE OLUŞTURULDU

Eğitimde değişiklik oluyor. Tabii ki değişecek. Çünkü dünya değişiyor, yeni yeni teknolojiler, yeni bilgiler internetle, bilişimle artık ayağımıza geliyor, önümüze geliyor. Dolayısıyla kendimizi gözden geçirmek zorundayız. Okulların dersliklerin fiziki ihtiyaçlarını gidermek, diğer yandan da eğitimin içeriğini, muhtevasını geliştirmek mecburiyetindeyiz. 1 yıldır Milli Eğitim Bakanlığımız çalıştı. Bütün uzmanlarla, velilerle, 200 bin kadar veliyle görüştü. Uzmanlar aylarca çalıştı. Arkasından müfredat son şeklini aldı. Müfredat hayatın ihtiyaçlarına cevap veren hayatta karşılığı olan bilgilerle yeniden oluşturuldu.