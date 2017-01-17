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Başbakan Yıldırım: Seçimler 2019'da planlandığı şekilde olacak

Başbakan Yıldırım, 'Seçimler 2019'da planlandığı şekilde olacak. Erken seçim konularını gündeme getirerek ülkedeki istikrar konusunda tereddüt oluşturmaya gerek yok.' dedi.

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AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.
 
Erken seçim iddialarına değinen Başbakan Yıldırım, "Erken seçim ne sebep var? Herhangi bir sebep var mı? Faraziyeler, ihtimallar üzerine amel olmaz. Önce bir gidelim, herhangi bir tereddüte mahal yok. Meclis’te de anayasa geçecek, inşallah birinci turda olduğu gibi. Referanduma gideceğiz. Milletimize bu değişikliği en güzel şekliyle anlatacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Seçimler 2019’da planlandığı gibi olacak. Erken seçim konularını gündeme getirerek ülkedeki istikrar konusunda tereddüt oluşturmaya gerek yok. Vatandaşlarımız, iş alemimiz planlarını yapsınlar. Yatırım planlarını ertelemesinler. İstikrar devam ediyor. Türkiye, ekonomi alanında istihdam alanında ve kalkınma, büyüme alanında gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edecek." açıklamasında bulundu.
 

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