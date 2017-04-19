Başbakan Yıldırım: Sen bu sonuçları tanımazsan millet de seni tanımaz

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Milletin kararı net sonuç evet. Bunda hiçbir tereddüt yok. Yabancı basın kuruluşları izledi, AGİT temsilcileri geldi. Millet tercihini yaptı kararını verdi. Şimdi herkese düşen bu karara saygı göstermek ve boyun eğmektir. Her seçimden sonra milletimize söz verdiğimiz üzere başarı bizim aklımızı başımızdan almaz, millete gönül bağımızı koparmaz, bizi şımartmaz. Medeni davranışın en önemli ölçüsü sevinci ve üzüntüyü hukukun içerisinde paylaşmak. Biz 80 milyon vatandaşız, birbirimizin hukukuna sonuna kadar saygılıyız. Bizim sevincimiz bir başkasının üzüntüsü olamaz, olmamalı. Bu halkoylamasının neticesini bütün vatandaşlarımızın yararına, geleceği için önemli, olumlu bir sonuç olarak görüyoruz. Sonucu bütün ülkemiz adına vakarla karşılamak mecburiyetindeyiz.

MİLLETİN SÖZÜNÜN ÜSTÜNE SÖZ SÖYLEMEKTİR BEYHUDEDİR

Katılım oranı yüzde 85.3 olarak gerçekleşti. 1 Kasım seçimlerinden bu yüksek bir katılım oldu. Bu rekor katılım oranı için bir kez daha milletime teşekkür ediyorum. Milletim geleceğine, sandığa, demokrasiye sahip çıkmıştır. Bu aynı zamanda ülkemizin demokratikleşme seviyesi ve kalitesini ortaya koymaktadır. Halkoylaması demek doğrudan halkın iradesine müracaat etmek demektir. Bu halkoylamasında evet diyenler de hayır diyenler de başımızın tacıdır. Milletin sözünün üzerine söz söylemek beyhudedir, boştur, ayıptır. Evet oyları hayır oylarında 1 milyon 379 bin 934 daha fazla çıkmıştır. vatandaşlarımızın istisnasız her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizi arayan devlet ve hükümet başkanlarına milletimin adına teşekkür ediyorum.

MİLLETİN BİZE SÖYLEDİĞİNİ ÇOK İYİ DEĞERLENDİRECEĞİZ

Yurtdışındaki vatandaşlarımıza da sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan gelen evet oylarındaki anlamlı artış, terör örgütünün çağrılarına prim verilmediğini açıkça ortaya koymuştur. Vatandaşlarımız birliği, beraberliği, kardeşliği, birlikte Türkiye olmayı tercih etmişlerdir. Bunun için bu sağduyulu yaklaşımdan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. İnsanlarımızın barış, huzur, refah ve demokrasiden yana tercih kullanmaları, milli bütünlük ve birliğe omuz vermeleri son derece değerli. Millet bu oylamayla sadece anayasa değişikliğini oylamamış aynı zamanda bize ve bütün partilere ince mesajlar vermiştir. Vatandaşın bize 16 Nisan'da ne söylediğini çok iyi değerlendireceğiz.

YSK İTİRAZLARI DEĞERLENDİRİP KARAR VERECEKTİR

Bu seçime gölge düşürmemelidir. Ana muhalefet partisi, HDP, Vatan Partisi gibi bazı partiler ve vatandaşlar YSK'ya itirazda bulunmuştur. YSK'da bunları değerlendirip, açıklayacağını ilan etmiştir. Gayet tabii hukuk devletinde demokraside itiraz etmek haklarıdır. Bunu anlayışla karşılıyoruz. En aykırı yerden bile gelse kimsenin sesine kulağımıza kapayamayız. Her seçimden sonra çıkan tablodan duyulan memnuniyetsizlikler, şikayetler, sızlanmalar hep olmuştur. Eleştirinin, itirazın sınırı da hukuktur, adalettir. Hukuk düzeni her türlü ihtimali öngördüğü içindir ki, itirazların gideceği adresi belirlemiştir, bu adres YSK'dır. İtirazlar değerlendirilecek ve bir karar verilecektir.

SAYIN KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ ÇOK ÜZÜNTÜ VERİCİDİR

Ancak vatandaşı sokağa çağırmak, seçimleri tanımamak, seçimlere gölge çabası boştur, anlamsızdır. Bu vatandaşlarımıza yapılmış çok büyük ayıptır ve haksızlıktır. Ana muhalefet partisine düşen yaptıkları itirazın sonucunu beklemektir. Bunun aksine yapılacak her hareket hukukun dışına çıkmak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir. Kimsenin hukuksuz bir tavır sergelemesi hoş karşılanmaz. Siyasi tartışmaların zemini meşru siyaset zeminidir. Herkese davetimiz bu meşru zemini korumak olmalıdır. Her vatandaşımdan istediğim bu süreçte azami hassasiyet göstermesiir. Tahriklere kapılmadan uzak durmalıdır. Siyaset yapıyorum diye kimse kimsenin duygularıyla, hissisayatlarıyla oynamaya kalkmasın. Sayın Kılıçdaroğlu 50 milyon yakın insanımızın sandığa giderek oy kullanmasına gölge düşürmesi üzücüdür.

KEMAL BEY SONUÇLARI TANIMAZSA MİLLET DE ONU TANIMAZ

Kemal Bey hayır, hayır demeye devam ediyor. Neymiş sonuçları tanımayacakmış! Bu ne demek? Sen bu sonuçları tanımazsan bu sonuçları ortaya koyan millet de seni tanımaz! Tamam kabul ediyoruz iyi çalıştın, çok koşturdun ama milletin takdiri ortada. Oraya takılıp kalırsan yol alamazsın. Türkiye meşru demokratik süreçler içerisinde bu muazzam değişikliği gerçekleştirdi. Milletin kabul ettiğini sen kabul etmezsen ne yazar? Milletin tercihi ortada. CHP milletin tercihini tanımak zorundadır. Söz de karar da milletindir dedik. Bu değişiklik referandum sürecinde bütün araçlar kullanılarak medyada, kamuoyunda muhalefet ve iktidar partisi her türlü çalışmayı yaptı.

ANA MUHALEFET DEĞİŞİKLİKLE İLGİLİ TEK BİR ŞEY SÖYLEMEDİ

Milletimiz her tarafı dinledi. Bu değişiklikte hayır kampanyası yapanlar hiçbir sınır tanımadı. Herşeyi söylediler. Gerçekle yakından, uzaktan alakası olmayan bu değişiiklikte yer almayan herşeyi söylediler. Ama bir türlü değişiklik ne getirecek ona yönelik tek bir kelime söylemediler. Biz ne dedik ilk günden, bu işin ölçüsü 50+1'dir. Bu işin kuralı, ölçüsü, meşruiyeti budur. Hep böyle olmuştur. Siyasi yasakların sona erdirilmesi 1987 referandumuna bakın. Siyasi yasakları savunan ANAP ile yasaklar kalkmalıdır diye kampanya yapanların arasında sadece 75 bin oy vardır. O zaman meşruiyet tartışması olmamıştır.

ANA MUHALEFET BU SONUÇLARI HAZMETMEK ZORUNDADIR

İngiltere kurucusu olduğu birlikten çıkıyor. Bu önemli kararda evet ile hayır arasındaki fark Türkiye'deki 16 Nisan'daki oy oranından daha az. Orada meşruiyet tartışması olmuyor. ABD'de oy sayısı kaybeden tarafından daha fazla. Ama delege sayısı daha fazla olduğu için Trump kazanıyor. Ama bu orada mesele olmuyor. Ana muhalefet bu halkoylamasının sonucunu hazmetmek zorunda. Demokrasiyi içselleştirmişse hazmetmek zorunda. Çareyi sokakta aramak ana muhalefet partisine yakışmaz. Millet gereken cevabını verir. Türkiye bir hukuk devletidir, yasaları çiğneycek hiçbir sokak durumuna müsaade etmez. Ben milletime çağrı yapıyorum; tahriklere kapılmayın.

2019'DA BİR YEREL BİR DE BİRLEŞTİRİLMİŞ SEÇİMLER OLACAK

Bundan sonra bize düşen şey önümüze bakmak. Yatırımları hızlandırmak, ekonomiyi daha da güçlendirmek, reformları hayata bir bir geçirmek. Ve 2019 3 Kasım'ına hazırlamak. 2019'da iki seçim olacak. Biri Mart'ta yerel, belediye seçimler olacak. Bir de birleştirilmiş Meclis ve Cumhurbaşkanı seçimleri 9 Kasım'da olacak. Bunun dışında herhangi bir seçim yok. Vatandaşlarımızın kafasını bulandırmaya gerek yok. Milletimiz 15 Temmuz darbe girişimiyle büyük bir travma yaşadı. Ülkeyi 2023, 2071 hedeflerine hazırlamak için düne göre daha fazla hazırlanmak mecburiyetindeyiz.