Başbakan Yıldırım: Almanya ile sıkıntılar giderilmiş gibi görünüyor

Yıldırım, Diyanet İşleri Türk İslam Merkezi (DİTİM) Merkez Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Cami avlusunda kendisini bekleyen vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Yıldırım, beraberindeki bakanlarla resmi ziyaret için Münih'e geldiğini söyledi.

Dün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştüğünü, bugün de değişik ülkelerden gelen üst düzey yetkililerle güvenlik konularını ele aldığını dile getiren Yıldırım, yarın 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında, Ortadoğu'nun güvenliği konusunda katılımcılara hitap edeceğini belirtti.

- "Entegre olun ama asla asimile olmayın"

Türkiye'de huzur, kardeşlik ve barışın devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimizin birliği, beraberliği, dirliği, kardeşliği için Cumhurbaşkanımızla beraber gece gündüz çalışıyoruz. Sizler burada tabi ki bu ülkede yaşıyorsunuz. Bir anlamda maişetinizi buradan temin ediyorsunuz. Yıllarınızı verdiniz. Bu ülkenin kalkınması için çok büyük emekler verdiniz. Dördüncü kuşağa geldik. 1960'lı yıllardan bu tarafa gurbette dedelerimiz, babalarımız, şimdi çocuklarımız var ama benim sizden çok önemli bir talebim, ricam; bulunduğunuz ülkeye entegre olun ama asla asimile olmayın. Onların değerleri onlara, bizim değerlerimiz bize ait. Değerlerimizi muhafaza ederek bütünleşeceğiz. Dolayısıyla herkes bizim değerlerimize, kültürümüze, inancımıza saygı duymak mecburiyetinde. Burada olmanız bu gerçeği değiştirmez."

Bu konuları muhataplarıyla ele aldığını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Almanya-Türkiye ilişkilerinde geçtiğimiz dönemde meydana gelen bazı sıkıntılar bugün giderilmiş gibi gözüküyor. İnşallah daha iyi olacak. Bundan sonra ilişkilerimizi geliştirecek adımları karşılıklı atacağız. Bunu yaparken tabii ki bizim beklediğimiz, ülkemiz, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya yönelik zararlı faaliyetlere izin verilmemesi, terör örgütlerine müsamaha gösterilmemesi. Bu bizim olmazsa olmazımız."

- "Uzak da olsak beraberiz"

"Gerek PKK bölücü terör örgütü gerekse ülkemizin birliğine, kardeşliğine, demokrasisine kasteden, darbe teşebbüsü yapan FETÖ'nün bu ülkelerde alan sahibi olması, bu ülkelerde neşvünema bulmasını asla kabul etmeyiz." diyen Binali Yıldırım, "Bunu da Türk-Alman dostluğuna yakıştırmayız. Onun için değerli kardeşlerim hiç merak etmeyin. Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Başbakanıyla, bakanlarıyla gözü kulağı buradadır, sizlerle gönlü beraberdir. Uzak da olsak beraberiz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin, güney sınırlarında terör örgütlerine karşı büyük mücadele verdiğine dikkati çeken Yıldırım, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın devam ettiğini anımsattı.

Terör örgütü PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'a karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü kaydeden Başbakan Yıldırım, "Bütün bunları yaparken ülkemizin birliğini, beraberliğini kardeşliğini muhafaza etmekten de geri kalmıyoruz. Ülkemiz güçlüdür, ekonomimiz güçlüdür. Kararlı adımlarla 2023 ve daha ötesindeki hedeflerimize yürümeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.