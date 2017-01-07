Başbakan Yıldırım: Sincar'da PKK'nın temizlenmesi için çalışmalar yapılacak
Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ile ortak basın açıklaması yaptı. Başbakan Yıldırım, 'Sincar'da PKK terör örgütünün varlığı 1. dereceden bize yönelik en büyük tehdittir. Dolayısıyla Sincar'da PKK'nın temizlenmesi için gerekli çalışmalar yapılacak' dedi.
Başbakan Yıldırım, "İbadi de PKK terör örgütünün Sincar'dan çekilmesi gerektiğini ifade etti. Irak ve Peşmerge güçlerinin Sincar'ın terör unsurlarından temizlenmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılacak. Bizim için terör neredne gelirse aynıdır. Dolayısıyla 1. dereceden en büyük tehdit bize yöneliktir. Irak’tan ülkemize karşı yönelen terör faaliyetlerine karşı işbirliğini sürdüreceğiz" dedi.
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