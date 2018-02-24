Başbakan Yıldırım: Sınırımıza yakın bölgelerin önemli bir kısmını terör örgütlerinden temizledik

Yıldırım, Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen AK Parti Malatya 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak, partililere hitap etti.

Malatyalıların selamlayarak başladığı konuşmasında kongrenin hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, "Bizim kongrelerimiz sevgi demektir, kardeşlik demektir, birlik demektir, beraberlik demektir. AK Parti kongrelerinde hep tek yürek oluruz. Malatya kongresindeki bu muhteşem coşku AK Parti davasını, AK Parti hareketini en güzel şekilde anlatıyor. Var ol Malatya." diye konuştu.

Malatya'nın demokrasinin, hukukun, özgürlüklerin kale şehri olduğunu söyleyen Yıldırım, Malatya'nın mukaddes memleket davalarına her zaman sahip çıktığını ifade etti.

Malatya'ya en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başbakanlık görevini almadan önce geldiğini anımsatan Yıldırım, o dönemde de yine Malatya'nın muhteşem bir coşkuyla kendilerini bağrına bastığını söyledi.

Malatya'nın yüreği memleket sevdasıyla yananların şehri olduğunu dile getiren Yıldırım, "Turgut Özal'ın, Hamido'nun, Recai Kutan'ın şehridir. Fethi Gemuhluoğlu, biraz Ahmet Kaya, Eşref Bitlis'tir Malatya." dedi.

Yıldırım, kurulduğu günden bugüne Malatyalıların AK Parti'ye hep sahip çıktığını ve Malatya'nın her seçimde başa güreştiğini dile getirerek, cumhurbaşkanı seçiminde oy oranıyla en başarılı üçüncü büyükşehir olan Malatya'nın halk oylamasında da yüzde 70'lik oy oranıyla değişime ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine güçlü bir destek verdiğini ifade etti.

Halk oylamasında Malatya'dan yükselen "Evet" seslerinin yeri göğü inlettiğini belirterek, partililere "2019'da yeni bir destan yazmaya var mısınız? Yeni bir rekora imza atacak mıyız? Eski Türkiye'nin kapılarını bir daha açılmamak üzere kapatmaya hazır mısınız?" diye soran ve "Evet" yanıtı alan Yıldırım, "Allah'ına kurban Malatya. İşte Malatya, işte teşkilat." dedi.

Ulu zatları bir memlekete mahkum etmediklerini, Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş, Hacı Bayram, Eşrefoğlu Rumi gibi isimlerin herkesin olduğunu söyleyen ve Malatyalı Niyazi Mısri'nin "Derman aradım derdime, derdim bana derman imiş, burhan aradım aslıma aslım bana burhan imiş." mısralarını aktaran Yıldırım, "Asıl sizsiniz, yolumuzu aydınlatan da sizsiniz, Malatya'sınız. Sizinle derdimiz de davamız da birdir." diye konuştu.

Yıldırım, dostun zor zamanda belli olduğunu ve Malatyalıların 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları meydana çağırması öncesinde yediden yetmişe sokaklara indiğini belirterek, "Ay yıldızlı bayrağı düşürtmediniz. ezanları dindirtmediniz, alçaklara dersini verdiniz. Allah sizden razı olsun. Cumhurbaşkanımıza 'dik dur eğilme bu millet seninle' dediniz. Bütün Malatya o gece bir oldu, diri oldu." dedi.

Partililerin, "Dik dur eğilme bu millet seninle" şeklindeki tezahüratları üzerine Yıldırım, "Biz sadece rükuda, Yaradanın önünde eğiliriz, başka hiçbir gücün önünde eğilmeyiz." karşılığını verdi.

Yıldırım, şunları söyledi:

"Türkiye'yi dünyayla buluşturan, Türkiye'yi dünyaya açan merhum Turgut Özal'ın memleketinden de başka bir türlüsü beklenmezdi zaten. Eğer bugün çetelere karşı göğsümüzü siper ediyorsak, sizden, Malatya'dan, milletten aldığımız güç sayesindedir. Eğer bugün dünyanın her yerinde, Filistin'de, Irak'ta, Suriye'de, Arakan'da, Afrika'da hakkı, hukuku, mazlumları savunuyorsak bu sizin sayenizdedir. Eğer bugün Ferhat gibi aşkla, imanla aşılmaz dağları delip Türkiye'yi bugünlere ulaştırdıysak 81 vilayetimize, 81 milyon vatandaşımıza hizmeti ulaştırdıysak bu sizin rehberliğiniz sayesindedir. Hamdolsun ki bu aziz millete hizmet etmek şerefine nail olduk."

Devlet ile millet arasındaki mesafeyi kapatmak ve devlete erişimi kolaylaştırmak için 15 yıldır çalıştıklarını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ülkemizi dünyanın en saygın, en güçlü ülkelerinin arasına soktuk. Bugün Balkanların, Kafkasların çocukları bu ülkeye bakıyor, bu aziz millete bakıyor. Suriye'nin, Kudüs'ün, Gazze'nin, Myanmar'ın çocukları Türkiye'ye bakıyor. Siz, bu millet dünyanın vicdanıdır, siz merhametin adısınız, siz yeryüzünün umudusunuz, siz Filistin'in haklı davasının en büyük güvencesisiniz. Merhametsiz bir dünyaya 'hayır' diyoruz. Gücün değil hakkın hakim olmasını istiyoruz. Herkesin hakkı, hukuku korunsun istiyoruz. Bu siyaseti izlediğimiz için dünyanın dört bir köşesindeki dostlarımız, insanlar, kardeşlerimiz bizlere dua ediyor.

Türkiye, sadece kendi hukukunu korumakla kalmıyor, mazlumların, mağdurların, insanlığın hukukunu da savunuyor. Dünyanın hiçbir yerindeki krizlere, haksızlıklara ilgisiz kalmıyoruz. Bu yüzdendir ki bölgesel ve küresel hiçbir mesele Türkiyesiz çözülmüyor. Dünyanın bütün mağdurları için ay yıldızlı bayrağımız umudun sembolü oldu. Dünyanın bütün mazlumları için Recep Tayyip Erdoğan hak ve adaletin sembolü oldu."

"Türkiye umudun adıdır, gelecek Türkiye'nindir." ifadesini kullanan Yıldırım, şu anda bölgede birçok yerde Türkiye nidalarının yeri göğü inlettiğini, bu nidaların bugüne kadar karşılıksız bırakılmadığını, bundan sonra da bırakılmayacağını belirtti.

Türkiye'nin hukukunu çiğnetmeme konusunda kararlı olduklarını dile getiren Yıldırım, hem ülkenin bütünlüğünün hem de vatandaşların can ve mal güvenliğinin her türlü tehlikeye karşı korunacağını söyledi.

Terörle mücadelenin, öncelikle vatandaşları terör şiddetinden, terörün zulmünden kurtarmak için olduğunu vurgulayan Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nda bir ayın geride kaldığını hatırlattı.

Mehmetçik'in Afrin'de destan yazdığını, kahramanlık üstüne kahramanlıklar yaşattığını ifade eden Yıldırım, "Sınırımıza yakın bölgelerin önemli bir kısmını terör örgütlerinden temizledik. Mehmetçiğimiz hiçbir sivilin zarar görmemesi için çok ama çok dikkatli hareket ediyor. Bize siviller konusunda ders vermeye kalkanlar, utanç dolu tarihinize bir bakın, ondan sonra konuşun." dedi.

Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz kimseyi diliyle, inancıyla, mezhebiyle, etnik kökeniyle değerlendirmedik. Bizim için insan, eşref-i mahluktur. Yaratılmışların en şereflisidir. Suriye'de de Afrin'de de aynı anlayışla ilerliyoruz. Orada mezhep çatışmaları çıkarmak isteyenlere karşı mücadele veriyoruz. Etnik katliam yapanları bölgeden defetmek için büyük bir mücadele veriyoruz. PKK'nın, PYD'nin, YPG'nin, DEAŞ'ın yalanlarını, oyunlarını, kirli ittifaklarını tek tek bozmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Bu eli kanlı katiller ve onları cesaretlendiren örgütler, ülkemizin gençlerinin geleceğini, yarınlarını çalamayacaklar. Bu terör örgütlerini bertaraf ederek sadece kendi sınırlarımızı değil, bölgemizin geleceğini de güvenceye alacağız. Bölgesel ve küresel barış için bunu inşallah başaracağız. Başkasının acılarını hissetmeyen emperyal güçlerin yapması gerekenin de bu olduğunu düşünüyoruz."

- "Kan dökücü terör örgütleriyle aranıza mesafe koyun"

Yıldırım, meşru bir devletin, terör örgütlerinden hiçbirini kendisine dost edinmeyeceğini vurguladı.

"Terör örgütlerine sempati besleyenin eline kan bulaşır." diyen Yıldırım, senelerdir dostlarına hep bunu söylediklerini kaydetti.

Yıldırım, "Terör örgütlerini, cinayet şebekelerini kendi siyasetinizin aracı olarak görmeyin. Kan dökücü terör örgütleriyle aranıza erişilmez mesafe koyun. Evet, biz yılmadan, usanmadan bu mücadeleyi vereceğiz. Şehitlerimizin emanetine hakkıyla sahip çıkmaya devam edeceğiz. Hiç merak etmeyin sevgili Malatyalılar, yarınımız bugünden çok daha güzel olacak." diye konuştu.

Seçim havasına girildiğini söyleyen Yıldırım, MHP ile görüşmelerin tamamlanarak, cumhur ittifakına yönelik kanun teklifinin Meclise sunulduğunu hatırlattı.

Yasa tasarısıyla öncelikli hedefin, seçim güvenliğini sağlamak olduğunu belirten Yıldırım, düzenlemeyle oy iptalleri ve şaibelerinin ortadan kalkacağını vurguladı.

Yasa teklifinde gençlere de müjdeler olduğunu dile getiren Yıldırım, "Biliyorsunuz, anayasa değişikliğiyle seçme ve seçilme yaşını milletvekilliği için 18 yaşa düşürmüştük ancak bu değişiklik yerel yönetim seçimlerini kapsamıyordu. Şimdi çıkaracağımız bu kanunla 18 yaşını tamamlayan gençlerimiz, milletvekili adayı olduğu gibi belediye başkanı, meclis üyesi, muhtar ve bütün seçimlere de aday olabilecekler." diye konuştu.

- "Millet de sizden tiksiniyor"

Yıldırım, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren ortak kanun teklifine ilişkin şunları söyledi:

"Daha önce yapılan ittifak çalışmalarını, gizli kapaklı ittifakları artık ortadan kaldırıyoruz. Her şey milletin gözü önünde olacak ama ne yaparsak yapalım anamuhalefet CHP'yi bir türlü mutlu edemedik. Hemen çamur atmaya, ağızlarını bozmaya başladılar. Tıpkı önce söyledikleri gibi, ne diyorlardı? 'Şehitler ölmez, bu vatan bölünmez lafından tiksiniyorum.' Millet de sizden tiksiniyor. Bu lafı söyleyenden bu millet tiksinir. Şehitler ölmez, bu vatan bölünmez.

Milli ve yerliyseniz niye gocunuyorsunuz, buyurun siz de katılın. Tekliften belli ki memnun olmamışlar, canları sıkılmış. Biri çıkmış diyor ki 'cumhur ittifakı ahlaksız teklif.' Yahu bu nasıl bir kendini bilmezlik. Sen cumhur ittifakına, milletin adının geçtiği böyle bir yere bu benzetmeyi nasıl yaparsın? Bu nasıl bir siyaset? Bunlar fikir üretemeyince asabileşiyorlar, kabalaşıyorlar, çirkinleşiyorlar. Ne yaptıklarının ne de söylediklerinin farkındalar ama aslında diyecek bir şeyleri de yok."

CHP'ye ilişkin eleştirilerini sürdüren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, belediye seçimlerinde kapı kapı dolaşıp, çalmadık kapı bırakmayan bu CHP Başkanı değil miydi? 14 tane partiyle ittifak yaptı. Kime karşı? Cumhura karşı. Şimdi ne diyor? İttifak yapmak, cumhur ittifakı yapmak ahlaksız bir teklifmiş. Hadi oradan be. Aynı şekilde 16 Nisan oylamasında hayır cephesi kuranlar, ittifak yapanlar, bölücülerle bölücü sevicilerle beraber çalışanlar bunlar değil miydi? Ne çabuk unuttunuz?"

- "Ağaçtan maşa, aptaldan paşa olmaz"

Bugüne kadar korsan olarak yapılan ittifakların yasal hale getirileceğini belirten Yıldırım, "Onların anlayacağı dille söylüyorum yani hodri meydan diyoruz, buyurun er meydanına diyoruz. Bizim milletimize güvenimiz tam. Biz 16 yıldır milletten karne alıyoruz. 16 yıldır 'barış, kardeşlik, tek Türkiye' dedik. Sadece ülkemiz için, milletimizin geleceği için çalıştık. Fitneye, fesada geçit vermedik. Belli ki bundan rahatsız olanlar var. Varsın olsunlar. Bize saldırıyorlar. Varsın saldırsınlar. Malatyalıların güzel bir sözü var, Malatyalıların bu güzel sözüyle bunlara bir cevap verelim mi? 'Ağaçtan maşa, aptaldan paşa olmaz.' İktidar, milletin desteğiyle Malatya'nın desteğiyle olunur. Millete tepeden bakmakla iktidar olunmaz." değerlendirmesinde bulundu.

- Malatya'ya yapılan yatırımlar

Malatya'ya yatırım, hizmet ve müjdelere değinen Yıldırım, şehre 16 yılda 16 milyar lira yatırım yapıldığını söyledi.

Malatya'nın, eğitim seviyesi yüksek bir şehir olduğuna dikkat çeken Yıldırım, şehre bugüne kadar 5 bin derslik kazandırdıklarını belirtti.

Malatya'ya 37 yeni okul yapılacağını bildiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Kız çocuklarımızın daha fazla okula gitmesi başta olmak üzere ilk ve orta öğretimde okullaşma oranı Malatya'da neredeyse yüzde 100'e yaklaşmış. Malatya'ya yakışan da bu. Malatya'da insana yatırımın, Türkiye'de insana yatırımın, geleceğe yatırım olduğunu biliyoruz. Açtığımız hastanelerle Malatya'da sağlıkta çağ atlattık. Türkiye'nin hatta bölgenin en önemli karaciğer nakil merkezi Malatya'da. Bütün dünyaya şifa dağıtıyor. Şimdi Malatya'ya ve bölgeye hizmet verecek onkoloji hastanesi yani kanser tedavi hastanesi de yapıyoruz. Ayrıca Battal Gazi Hastanesi'ni yatırım programına aldık. Proje ve ihale aşamasında tam 30 tane sağlık tesisi var, Malatya'ya yapılacak. Burada teknoloji geliştirme merkezinden dev organize sanayi bölgelerine kadar yok yok. Maşallah Malatya hak ettiğini alıyor ama yetmez."

Yıldırım, bu sırada salondaki "Afrin, Münbiç fark etmez Malatya hazır, affetmez" pankartını işaret ederek, "Gençler gördüm, Afrin'e gitmek istiyorsunuz. Şu anda Mehmetlerimiz orada destan yazıyor. Gitmek gerektiğinde en önde sizlerle beraber bu millet gitmeye hazırdır. Bunu böyle bilesiniz." dedi.

- "11 barajı daha yatırım programına alıp, önümüzdeki yıllarda yapacağız"

Başbakan Yıldırım, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Mermercilik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurduklarını, kamulaştırma çalışmalarının devam ettiğini ve OSB'leri de büyütmeye başladıklarını anlattı.

"Kükürtle ilgili yaşanan sorunları biliyoruz. Çözümü için Tarım Bakanlığımız gerekli tedbirleri alacak." diyen Yıldırım, temmuz ayında Malatya mişmişi, kayısısının da coğrafi tescilini aldığını, Malatya'nın dünyada kayısının merkezi olduğunu kaydetti.

2017'de 170 bin ton rekor üretim yapıldığını, bunun son 6 yılın en büyük üretimi olduğunu aktaran Yıldırım, "İnşallah bu yıl daha bereketli olacak. Lisanslı depoculuk faaliyetlerini de Malatya'nın evladı Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci hazırladı, faaliyete yakında geçecek. Ayrıca soğuk hava depoları kuruyoruz. Şimdi de sulamada büyük bir atak yapıyoruz. İnşa ettiğimiz 8 barajın yanı sıra 11 barajı daha yatırım programına alıp, önümüzdeki yıllarda yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Malatya'da Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Bölgesi'nin de kurulduğunu söyleyen Yıldırım, Malatya'nın büyükşehir olmasının ardından çok güzel bir kalkınma hamlesi başlattığını vurguladı. Yıldırım, yürütülen çalışmalardan dolayı belediye başkanlarına teşekkürlerini iletti.

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin ilk ve tek cazibeli içme suyunun da Malatya'da olduğuna dikkati çekerek, "Uludağ'ı, Erciyes'i, Ağrı'yı biliriz ama Beydağı'nı pek konuşmayız. Dünya gözüyle Beydağı eteğindeki o kaynak sularını herkesin görmesi lazım. Şehri besleyen, yeşil Malatya'ya su, can veren bu kaynak hakikaten büyük bir mucize." şekinde konuştu.

- "Malatya yatırım üzerine yatırımla buluşacak"

Başbakan Yıldırım, dev bir kentsel dönüşüm çalışmasının başlatıldığını, Battalgazi ilçesindeki Taştepe ve Hanımın Çiftliği mahallelerinin yeniden imar edildiğini söyledi.

Ulaştırma yatırımları hakkında da bilgi veren Yıldırım, Malatya'da bölünmüş yol uzunluğunu 16 yılda 36 kilometreden 416 kilometreye çıkardıklarını, 80 yılda yapılanın 10 katını 15 yılda tamamladıklarını bildirdi.

Malatya Çevre Yolu'na başlanıldığını ve devam eden 7 yol projesinin büyük bölümünü bu yıl bitireceklerini belirten Yıldırım, "Hiç merak etmeyin, hızlı tren çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Önce Malatya'yı Sivas üzerinden Edirne-Kars hattına bağlayacağız. Ayrıca çok önemli bir ihtiyacınız olduğunu da biliyorum, havalimanına Malatya'nın havasına yakışır modern, güzel bir terminal yapacağız." dedi.

Malatya'nın karadan ve havadan ulaşım kolaylığı, hızlı treniyle, lojistik merkeziyle ticaretin ve sanayinin kalbi olacağını vurgulayan Yıldırım, Malatya'yı yatırımlarda "süper teşvik bölgesi" yaptıklarını dile getirdi.

Malatya'da 6. bölge teşvikleri ile birlikte kullanılan enerjiye de destek vereceklerini, burada yatırım için bütün şartların hazır olduğunu belirten Yıldırım, "İnşallah bu teşvikle Malatya yatırım üzerine yatırımla buluşacak, daha da gelişecek." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, yeni bir sürecin, atılımın başında olduklarını vurgulayarak, 2019'deki seçimlerde Malatya'nın da desteğiyle partisinin il, ilçe yönetimleri, kadın, gençlik kolları, delegeleri, mahalle başkanları, sandık yöneticileri ve mücahitleri ile üniversite teşkilatlarıyla daha çok çalışarak yeni bir destan yazacaklarının altını çizdi.

- Kongreden notlar

Başbakan Yıldırım, kongreye gelişinde salonu dolaşarak partilileri selamladı.

Kongrenin gerçekleştirildiği salonda "Kudüs istikametimiz, Zeytin Dalı besmelemiz, Kızılelma davamız", "Dilinde vatan, kalbinde iman Malatya'dan selam olsun sana büyük başkan" ve "Afrin, Münbiç fark etmez Malatya hazır, affetmez" şeklindeki pankartlar dikkati çekti.

Tribünde bir yüzünde şehitlerin fotoğraflarının diğer yüzünde de "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ifadesinin yer aldığı koreografi gerçekleştirildi.

Kongreye Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Öznur Çalık, Ahmet Sorgun, Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar ve BBP Malatya İl Başkanı Ali Rıza Ulutaş da katıldı.