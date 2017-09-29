Başbakan Yıldırım: Saat 18 itibariyle Erbil'e uçuşlar süresiz iptal
Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'den Süleymaniye ve Erbil'e yapılan bütün uçuşların süresiz olarak 18.00 itibariyle iptal edildiğini hatırlatarak, 'Böylece bu işlerde Türkiye'nnin şakası olmadığını bir kez daha anlamalarını bekliyoruz. Önlemlerimiz bununla sınırlı değil' dedi.
- İHA
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, "Tüm dünyanın karşı çıktığı, Türkiye'nin uyarılarına rağmen Kuzey Irak yönetimi inatla bu referandumu gerçekleştirdi. Sonrasında alınacak önlemler bağlamında bugün saat 18 itibariyle Türkiye'den Süleymaniye ve Erbil'e yapılan bütün uçuşlar süresiz olarak iptal edilmiştir. Irak merkezi hükümetinin sivil havacılık idaresinin aldığı karara uygun olarak biz de Süleymaniye ve Erbil'e sefer yapmayacağız. Türkiye olarak hem Türk Hava Yolları hem de özel şirketlerimiz seferleri durduruyor. Eğer orada mağdur olan vatandaşlarımız varsa, bunları almak için özel uçak gönderebileceğiz. Böylece bu işlerde Türkiye'nin şakası olmadığını bir kez daha anlamalarını bekliyoruz. Önlemlerimiz bununla sınırlı değil. Peyderpey atacağımız adımları da kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.
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