Başbakan Yıldırım Suudi Arabistan'a gitti

Başbakan Yıldırım'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ankara Valisi Ercan Topaca ile diğer yetkililer uğurladı.

Yıldırım ile beraberinde eşi Semiha Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da Riyad'a gitti.

Başbakan Yıldırım, resmi ziyareti kapsamında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman'la bir araya gelecek.

Görüşmelerde, Suudi Arabistan ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınacak.