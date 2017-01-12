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Başbakan Yıldırım, TBMM'de zarar gören alanları inceledi

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında bombalanan Meclis binasında yenileme çalışmaları süren alanları inceledi.

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  • AA / İHA
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Başbakan Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri için geldiği TBMM'de, 1. tur görüşmeleri tamamlanan üçüncü, dördüncü ve beşinci maddeler için oy kullanmasının ardından, Meclis binasında incelemelerde bulundu.

Yıldırım, FETÖ'nün darbe girişiminde bombalanan Meclis binasının hasar gören bölümlerini gezdi. Başbakan Yıldırım, makam odası yakınında bulunan ve bomba isabet eden bölümü inceledi.

TBMM'nin müze olarak kullanılacak kısımlarında devam eden restorasyon çalışmalarına ilişkin, TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı ile AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan'dan bilgi alan Başbakan Yıldırım'a, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

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