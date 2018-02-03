Başbakan Yıldırım: Bu ne haddini bilmezlik, bu ne aymazlık

Yıldırım, partisinin Tekirdağ 6. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, Tekirdağ'ın "Mustafa Kemal, Namık Kemal, Yahya Kemal olmak üzere üç Kemal'in memleketi" diye bilindiğini ve Cumhuriyet'in, bağımsızlığın, mücadelenin başladığı ve bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin geçmişindeki en büyük başarıyı ortaya koyan bir şehir olduğunu dile getirdi.

Kongrenin 2019'da Tekirdağ'ın yerel yönetimde de iktidara gelişinin habercisi olduğuna işaret eden Yıldırım, partililere, "Tekirdağ, 2019'da Tekirdağ'ı, ilçelerini, beldelerini, ak belediyecilikle tanıştırmaya hazır mısınız? 2019'da yerel seçimlerde yeni bir destan yazmaya var mısınız?" diye sordu. Gelen "evet" yanıtı üzerine Yıldırım, "Maşallah, Tekirdağ bu işi bitirmiş." dedi.

Yıldırım, 45. kongrenin yapıldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Bitlis ve Batman'da olduğunu hatırlatarak, ilk büyükşehir kongresinin de Tekirdağ'dan başlatıldığını bildirdi.

Tekirdağ'da "Menzile giden yol, seni menzilden ayırmaz. Yol menzilin bir parçasıdır." şeklinde bir söz olduğunu aktaran Yıldırım, "İşte biz, menzile, hedefe giden yolda gece gündüz yürüyoruz, hep beraber yürüyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı başlarken, Mehmet Kuzu isimli bir askerin "Vatan bizim için kızıl elmadır." dediğine işaret ederek, Kuzu'nun Tekirdağlı olduğunu, annesi Ümmühan Kuzu ve babası Cemil Kuzu'nun da bugün kongrede bulunduğunu söyledi.

- "İktidara gelme umudu olmadığı için her şeyi söyler"

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Kendini bilmez CHP milletvekili diyor ki 'PYD terör örgütü değil' diyor. Bu ne haddini bilmezlik, bu ne aymazlık? Daha ne göreceksin? 90'dan fazla roket fırlatılmış, siviller hayatını kaybetmiş, 40 yıldır milletimizin başına bela olmuş PKK/PYD/YPG sülalesi aynı boyun soyundan. Aynı soysuzlardan. Neresi terör örgütü değil bunların? Bunu söyleyen ana muhalefet partisinin milletvekilleri. Tekirdağ, bunu bir yere not et. Millet düşmanlarıyla yola gitmek Tekirdağ'a yakışmaz. 2019'da milletine, vatanına, bayrağına, devletine canı gibi sahip olan Tekirdağlı aziz kardeşlerim bunun hesabını soracaktır." diye konuştu.

Bugün CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nın yapıldığını hatırlatan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki 'Eğitimimiz milli olacak. Afrin Harekatı milli olacak. Ordumuz milli olacak. Be kardeşim bunlara itiraz eden mi var? Eğer her şeyin milli olmasını istiyorsan AK Parti'ye bak. Milli ittifak var, buyur sen de katıl. Hep beraber yolumuza devam edelim. Lafla millilik olmaz, millilik Afrin'de teröristlerin başına bomba gibi düşmekle olur. Millilik, hudutlarımızda oluşturulan terör devletine geçit vermemekle olur. Millilik, ay yıldızlı bayrağı alıp Hakkari'de dalgalandırarak gezmekle olur. Lafla millilik olmaz."

Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında "İçeride şu kadar faiz verdiniz, dışarıda bu kadar faiz verdiniz." dediğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Niğde-Ankara Otoyolu'nu ihale ettiler, kazma vuramadılar. Kriz geldi maalesef bütün işler yattı, bütün projeler bir yana bırakıldı. Tekirdağ'a bakın, 2002 öncesi Tekirdağ'ın yollarına bakın. Tekirdağ-Muratlı arası demiryolu projesi Atatürk'ün vasiyetidir. Kim yaptı? AK Parti yaptı. Tekirdağ'a ikinci limanı AK Parti kazandırdı. Tekirdağ'a bölünmüş yolu, çevre yolunu, alt geçitleri, üst geçitleri kazandıran kim? AK Parti. AK Parti, yapar, söz verirse sözünü yerine getirir. AK Parti yapamayacağı hiçbir şeyin sözünü de vermez. Sayın Kılıçdaroğlu, kimin faize ne kadar para verdiğini eğer bilmek istiyorsan rakamlara bak. 2002'de milli gelirin yüzde 14,4'ü, yüzde 15'i faize gidiyordu. Bugün faiz giderlerinin milli gelir içindeki payı yüzde 2'nin altındadır. Kim memleketi soydurmuş, kim memleketin kuruşuna sahip çıkmış rakamlara bakarak konuşalım. Diyor ki 'İktidara gelirsek, öğretmenlere 5 bin liranın üzerinde maaş vereceğim.' Tabii iktidara gelme umudu olmadığı için her şeyi söyler, dilin kemiği yok. Böylelerine rahmetli babaannem derdi ki 'Kaval elin, yel Allah'ın', üfle Kemal üfle, seninki de bu hesap. Hesap yok, kitap yok."