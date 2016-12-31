Başbakan Yıldırım: Teröristlerin hepsini yok edeceğiz

Yıldırım, Suriye'den gelen sığınmacıların kaldığı Kilis Öncüpınar Konaklama Merkezi'ni ziyaret ederek, Suriyelilere hitap etti.

Alandakileri Arapça selamlayan Yıldırım, "Bizler kardeşiz, bizler aynı yaratanın kullarıyız, bizler aynı peygamberin Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ümmetiyiz. Suriye, Türkiye kardeştir, Suriyeliler, Türkler kardeştir." ifadesini kullandı.

Konaklama merkezindekilerin büyük acılar yaşadıklarını söyleyen Yıldırım, "5 yıldır, 6 yıldır memleketinden, köyünden, evinden, yerinden, yurdundan ayrı kalmanın ne demek olduğunu çok iyi anlıyoruz. Ama burada kardeşlerinizin arasındasınız. Sizin acınız, bizim acımızdır, sizin sevinciniz, bizim sevincimizdir. Her zaman bugün de, yarın da beraber olacağız, her zaman yanınızda olacağız." diye konuştu.

Dün itibarıyla uzun zamandan beri Suriye'de devam eden çatışmaların ateşkesle durdurulduğunu anımsatan Yıldırım, "Bu ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, oradaki, Halep'teki, Şam'daki diğer bölgelerdeki acıların artık bir daha yaşanmaması için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çok büyük çaba sarf etti. Aynı zamanda hükümetimiz, Cumhurbaşkanımızla beraber, Rusya'yla diğer ülkelerle de uzun uzun görüşmeler, müzakereler sonunda elhamdülillah bir başlangıç yaptık. İnşallah bu ateşkes kalıcı barışa, huzura dönüşür ve hepiniz memleketlerinize her şey yoluna girdiği zaman rahat içinde, huzur içinde dönme imkanınız olur." değerlendirmesinde bulundu.

"Kapımız, soframız, gönüllerimiz daima sizlere, kardeşlerimize açık oldu, bundan sonra da açık olmaya devam edecek." diyen Yıldırım, "Nasıl bir zulüm yaşadığınızı, ne kadar büyük zorlukla karşılaştığınızı, hangi acıları çektiğinizi çok ama çok iyi biliyoruz. Halep'in nasıl tarumar edildiğini, nasıl insanların hayatına son verildiğini, nasıl Haleplilerin göç etmek zorunda kaldığını iyi biliyoruz. Şunu bilin ki zulm ile abad olunmaz, zalimler eninde sonunda hesabını verirler." ifadelerini kullandı.

"Suriye'deki zulme seyirci kaldılar"

Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim için Konya neyse, Diyarbakır neyse, Şanlıurfa neyse, Kilis neyse, Antep neyse Halep de odur. Hepimiz aynı medeniyetin çocuklarıyız. Bizim şehirlerimiz de bizler gibi birbirleriyle kardeştir. Türkiye, Halep'te 46 bin kardeşimizi kurtarmak için, ateşin içinden çıkarıp onları selamete erdirmeye çalışırken, maalesef Batılı ülkeler, dünyanın medeniyet gelişmesini sağladığını söyleyen ülkeler, Halep'teki, Suriye'deki zulme seyirci kaldılar, hiçbir şey yapamadılar. Sizlerin feryadınıza, çığlığınıza kulak vermediler. Onlar duymadılar ama Türkiye duydu, kardeşleriniz duydu. Sizin feryadınıza biz kulak verdik. Bütün eldeki imkanları seferber ederek yine yardıma koşan ilk ülke olduk. Kardeşliğin gereği neyse, insanlığın gereği neyse onu yaptık."

Yıldırım, 40-46 bin insanı Halep'teki katliamdan kurtararak İdlib'teki güvenli bölgeye naklettiklerine dikkati çekerek, "Şimdi İdlib civarında kamplara yerleştiler, her türlü ihtiyaçları Türkiye'den, Türkiye'deki kardeşlerinden temin ediliyor. Her türlü yardım malzemesi tırlarla gönderiliyor, sağlık hizmetleri veriliyor, hastaların tedavisi yapılıyor." dedi.

"Bu sabilerin çektiklerinin hesabını dünya, insanlık veremiyor"

Bu zor günlerin de geride kalacağını, dayanışmayla, kardeşlikle bunların üstesinden geleceklerini vurgulayan Binali Yıldırım, "Hem Suriye'de hem Türkiye'de insanların canına kasteden alçakların, teröristlerin hepsini yok edeceğiz. Size bunları yaşatanlara, bunun hesabını, dünya sessiz olsa da, sağır olsa da soracak olan ülkenin adı Türkiye'dir. Bu sabilerin, bu gençlerin, bu hanımefendilerin, beyefendilerin çektiklerinin hesabını dünya, insanlık veremiyor." şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım, alandaki gençlere, "Çok çalışacağız, inşallah geleceğe hazırlanacağız, ülkelerimizi kalkındırmak için, kardeşliğimizi arttırmak için el ele vereceğiz, güzel günleri tekrar getireceğiz." diye seslendi.

Dünyada 65 milyondan fazla insanın, savaşlar ve çatışmalar yüzünden memleketlerini terk ettiğini aktaran Yıldırım, Suriye'de de son 6 yılda yaşanan çatışmalardan dolayı, insanların evlerini terk ettiğini söyledi.

Yıldırım, dünyadaki en büyük mülteci grubunu Suriyelilerin oluşturduğunu, 5 milyondan fazla Suriyeli'nin memleketini terk ettiğine dikkati çekti.

Dünyadaki her 5 mülteciden birinin Suriyeli olduğuna işaret eden Yıldırım, Türkiye'nin Suriye'yi terketmek zorunda kalan her 5 mülteciden 3'üne ev sahipliği yaptığını, bundan da gurur duyduğunu vurguladı.

2011'den beri devam eden savaşta, 500 bin Suriyeli'nin hayatını kaybettiğini, 2 milyondan fazla Suriyeli'nin yaraladığını bildiren Yıldırım, 22 milyon Suriye nüfusunu yüzde 11'ini oluşturan 2 milyon 500 binin ya sakatlandığını ya da hayatını kaybettiğini aktardı.

"Hiç kimse yoksa biz varız, Türkiye var"

Bunun ağır bir zulüm ve katliam olduğunu vurgulayan Başbakan Yıldırım, sözlerin şöyle sürdürdü:

"Bu adeta bir milleti, bir medeniyeti yok etmektir. Güçlü ülkeler ne yazık ki adaletin yanında yer alacağına, zulmün yanında yer almıştır. Yaşanan acılar, bombalanan şehirler, öldürülen insanlar, yakılan yıkılan binalar, bunun en güzel delilidir. Her gün haberler, bu felaketleri göz önüne seriyor. Her konuda sözü başkalarına bırakmayan sözde güçlü ülkeler, ne yazık ki bu konuda sus pus. Şunu açıkça söylüyorum; Hiç kimse yoksa biz varız, Türkiye var, Tayyip Erdoğan var. 80 milyon Türkiye milleti, Türk milleti var. Bugün Allah'a şükür, sadece 3 milyon kardeşimizi bağrımıza basmadık. 500 binden fazla Suriyeli çocuk, okullarda geleceğe hazırlanıyor. Kardeşlerimizi geleceğe hazırlamak için eğitim kurslarımızı yapıyoruz. 223 bin kardeşimiz, bu kurslarda eğitim gördü, meslek öğrendi, geleceğe hazırlandı."

2014'te Suriyelilere yasal statü getirerek, geçici kimlik dağıtıldığını anımsatan Yıldırım, 2016 başından itibaren de çalışma izninin verildiğini söyledi.

"Zalimler kaybedecek, mazlumlar, inananlar kazanacak"

Bugüne kadar 185 bin çocuğun gözlerini Türkiye'de açtığının altını çizen Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:

"Onlar bizim yavrularımız. Biz kardeşlerimizle sizlerle de gönlümüzü de soframızı da birleştiririz, ekmeğimizi de paylaşırız. Bugüne kadar Türkiye olarak, 25 milyar dolar harcama yaptık, helali hoş olsun. Daha fazlasını da yaparız. Avrupalılar, diğer ülkeler sadece sırtımızı sıvazlıyorlar. 'İyi yaptınız, teşekkür ederiz, çok iyilikseversiniz', nasihati bırakın da biraz da siz el atın. Oralarda insanlık öldüyse burada insanlık ölmedi.

Tarih boyunca zulüm asla payidar olmadı, zalimler iflah olmadı. Bu zor günler gelip geçecek. Bir gün barışı ve kardeşliği hep birlikte kutlayacağız. Bizim tek hedefimiz var; Suriye halkı barış içinde yaşasın, Suriye halkı Suriye'nin geleceğinde söz sahibi olsun. Bilin ki sizin meseleniz bizim de meselemizdir. Yaşadıklarınızı, dünyanın her yerinde, her ülkesinde anlatmaya devam edeceğiz, haklı davanızın savunucusu olmaya devam edeceğiz. Zalimler kaybedecek, mazlumlar, inananlar kazanacak. Hainler eninde sonunda hesabını verirler, hiç endişeniz olmasın."

Notlar

Başbakan Yıldırım'ı konteyner kente gelişinde Suriyeli çocuklar çiçeklerle karşıladı.

Yıldırım'a ziyaretinde, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ve Veysi Kaynak, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Kilis Valisi İsmail Çataklı, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, AK Parti Kilis ve Gaziantep milletvekilleri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç eşlik etti.

Başbakan Yıldırım, buradaki hitabının ardından konteyner kentte kalan Suriyeli bir aileyi ziyaretti etti. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

Yıldırım, konteyner kentte kalan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.