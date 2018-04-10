Başbakan Yıldırım, TİKA koordinatörlerini kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, "Bazı dostlarımız, her şeyi para, elmas, madde olarak gören dostlarımız, Türkiye'nin 3,5 milyon mülteciye evini açmasını, sofrasındaki yemeğini paylaşmasını anlayamıyor. Anlayamazlar da. Çünkü bizim için önemli olan insandır, insanı yaşat ki devlet yaşasın, insanı yücelt ki devlet yücelsin anlayışıdır." dedi.

Yıldırım, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinatörlerini kabulünde yaptığı konuşmada, TİKA'nın uluslararası alanda yürüttüğü çalışmaların önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin, TİKA koordinatörleri sayesinde cömert ve merhamet dolu hizmetlerini dünyanın birçok yerine ulaştırmayı başardığını söyleyen Yıldırım, "TİKA temsilcileri, Türkiye'nin ruhunu, değerlerini ve vicdanını temsil eden dava insanlarıdır. Dünyanın değişik bölgelerindeki dostlarımızın acil öncelikli ihtiyaçlarını gidererek bizlerin gönül elçisi oldunuz." ifadelerini kullandı.

TİKA temsilcileri aracılığıyla Kafkaslar, Orta Asya, Balkanlar, Ortadoğu, Afrika kıtalarındaki insanların imdadına yetiştiklerini vurgulayan Yıldırım, buralarda açılan okullar üzerinden de ufuk açıldığına işaret etti.

"Bizim için önemli olan insandır"

Başbakan Yıldırım, TİKA koordinatörlerine hitaben, "Tarihin ülkemize yüklediği gönül borcumuzu sizler marifetiyle ödüyoruz. Zor coğrafyalarda çok önemli ve ülkemiz için oldukça onurlu bir görev yapıyorsunuz. Allah emeklerinizi zayi etmesin." diye konuştu.

Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin, milletimizin merhamet duygusunu, şefkatini, cömertliğini istismar edenler oldu. İhanet edenler de oldu ama milletimiz merhamet elini açmaya ve kardeşleriyle dayanışmaya devam edecek. İşte TİKA bu merhametin bir sembolüdür. İnsanlığa yaptığınız hizmetlerden dolayı devletimiz, hükümetimiz adına hepinizi yürekten tebrik ediyorum. Maalesef dünyada mazlumların, yoksulların, zor şartlar içinde olan milyonlarca insanın feryadına kulak veren çok ülke yok. Bazı dostlarımız, her şeyi para, elmas, madde olarak gören dostlarımız, Türkiye'nin 3,5 milyon mülteciye evini açmasını, sofrasındaki yemeğini paylaşmasını anlayamıyor. Anlayamazlar da. Çünkü bizim için önemli olan insandır, insanı yaşat ki devlet yaşasın, insanı yücelt ki devlet yücelsin anlayışıdır."

"Yılda ortalama 2 bin proje gerçekleştiriliyor"

Başbakan Yıldırım, bu anlayış sayesinde ecdadın altı asırdan daha fazla sürede, 20 milyon kilometrekarelik vatan toprağında merhamet ve kardeşliği hakim kıldığını, üç kıtada değişik dinde, renkte milyonlarca insanı barış içerisinde yaşatmayı başardığını vurguladı.

Şu an dünyanın her köşesinde Türk bayrağını, aziz şehitlerin emanetini hakkıyla temsil eden gönül elçilerinin, TİKA mensuplarının bulunduğunu belirten Yıldırım, "Gururla ifade etmek gerekir ki, 2002'de dışarıda sadece 12 tane ofisimiz mevcuttu. Bugün 58 ülkede 60 ofisiyle 170 ülkede kalkınma ve iş birliği faaliyetleri gösteriliyor. Yılda ortalama 2 bin proje gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

Çankaya Köşkü'ndeki kabule, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay ve TİKA Başkanı Serdar Çam da katıldı.

TİKA'nın bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiği Koordinatörler Buluşması kapsamında Ankara'ya gelen 58 ülke ve 60 program koordinasyon ofisinden koordinatörlerle yerel asistanlar da kabulde hazır bulundu.