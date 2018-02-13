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Başbakan Yıldırım: Teröristlerin ağababalarına söylüyorum, bu yoldan vazgeçin yoksa sonuçlarına katlanırsınız

Başbakan Yıldırım, 'Teröristlerin ağababalarına, sırtını sıvazlayanlara, onların omuzundan Türkiye'ye namlu doğrultanlara söylüyorum; gittiğiniz yol karanlık yoldur, çıkmaz sokaktır. Türkiye'nin dostluğu sizin için önemliyse bir an önce bu yoldan vazgeçin. Eğer böyle bir hassasiyetiniz yoksa sonuçlarına da katlanırsınız.' dedi.

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