Irak'ta DEAŞ tarafından kaçırıldığı tahmin edilen 3 kişinin cesedine ulaşıldı
Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırıldığı tahmin edilen 3 kişinin cesedine ulaşıldı.
- AA
Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün Dibis ilçesine bağlı bir köyden gelen ihbar üzerine yaptıkları incelemede, 3 kişinin cesedine ulaştıklarını belirtti.
Bu kişilerin kimlik tespitinin henüz yapılmadığını ifade eden Kamil, cesetlerin daha önce terör örgütü tarafından kaçırılan 3 kişinin olma ihtimali üzerinde durduklarını dile getirdi.
Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi güçleri, 16 Ekim'de Peşmerge'nin çekilmesiyle çatışmasız şekilde Kerkük'te kontrolü sağlamıştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.