Başbakan Yıldırım, Türkiye - Macaristan İş Forumu'nda konuştu

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:

Tarihi geçmişimizde ortak yanlarımız var. Her iki ulus da Atilla'nın torunları. Bin yıllık bir bağımsız tarihimiz var. Dolayısıyla ortak yönlerimiz çok. Bu ortak yönlerimizi bir avantaj olarak görmeli ve bunun ilişkilerimizi, gelecekteki ilişkilerimizin inşası için kullanmalıyız. 2013'de Cumhurbaşkanımızın Macaristan'a yaptığı ziyaret sonrası ciddi bir ilişkilerde hareketlenme oldu. 5 milyar dolarlık hedef konmuştu, ancak baktığımızda bu hedefin yarısındayız. Demek ki daha fazla çalışmamız lazım, yapacak çok işimiz var. Bunun için her iki ülkede iklim, altyapı müsait. Teşvik dersen Macaristan'da teşvikler gayet ilgi çekici. Türkiye'de son 1 yıl içerisinde yeni uygulamaya giren yatırıma göre teşvik var. Özel teşvik, süper teşvik var. Ayrıca bölgesel teşvikler var. Bütün bu teşvik sistemlerini en iyi şekilde gerek Türk gerek Macar yatırımcılarımızın değerlendirmesini bekliyoruz. Bizim siyasetçiler, ülke yöneticileri olarak yapmamız gereken sizin işinizi kolaylaştırmak, önümüzdeki engelleri kaldırmak.

BU DA AVRUPA BİRLİĞİNİN AYIBIDIR

Biz ticareti yapacak değiliz, ticaretin yapılması için altyapıyı hazırlamak, hayatı size kolaylaştırmak bizim birinci derecedeki görevimzi. Bu anlamda yapmamız gereken işler var. Ticaretin artması için ulaşım, erişim, herşeyin başında geliyor. Bugün Budapeşte-İstanbul arasında günde 3 sefer var. 1,5 saat. Ben İstanbul'dan, memleketim Erzincan'a 1,5 saatte gidemiyorum. İç hatlardan daha kolay Macaristan'a ulaşım var. Ama vizelerine gelince orada biraz duralım. Vizelerde sıkıntı var. Bağlantıların kolay olması yetmiyor, insanların da seyahatini kolaylaştıracak tedbirler lazım. AB, Şengen rejimi anlaşılabilir ama ikili ilişkileri geliştirmek istiyorsak mutlaka vize kolaylığını dikkate almamız lazım. Özellikle iş adamlarının bugün en büyük ihtiyacı bu diye düşünüyorum. Esasen AB ile tam üyelik müzakereleri yapıp da vize muafiyeti, kolaylığı olmayan tek ülke Türkiye. Bu da Avrupa Birliği'nin ayıbı diye düşünüyorum. Daha müzakerelere başlamayan ülkelere bile vize muafiyeti uygulayan AB, 40 yıldır ilişkilerini sürdüren Türkiye'ye kolaylığı sağlamıyor.

MACARİSTAN TÜRKİYE'DEN AFRİKA'YA AÇILACAK

Macaristan'da Türk yatırımcılar yavaş yavaş belirli alanlarda yatırım yapıyorlar. Özellikle lojistik, sanayi, hizmet sektörü. Macar ve Türk firmalarının Afrika'ya gidebilmesi için büyük potansiyel var. Türkiye'den Afrika'ya 44 noktaya doğrudan uçuş var. Bu aynı zamanda Macaristan'ın da Afrika'ya doğrudan açılma anlamına geliyor. 1,5 saat İstanbul'a oradan da 3 saat süreyle Afrika'nın 44 noktasına ulaşım anlamına geliyor.